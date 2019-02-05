重解南鯤鯓國運籤「行舟上高灘」！韓國瑜逆轉勝　網直呼：神預言

▲台南市北門南鯤鯓代天府抽國運籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府）



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南鯤鯓代天府「國運籤」神準，在2015年抽出「武則天坐天」成功預言有女總統，果然蔡英文就當選應驗籤詩，從此聲名大噪。回顧2018年抽出下下籤的「漢李廣父子陣亡」，就有網友認為此籤成功預測了韓國瑜當選高雄市長，大讚真的準。

2018年國運籤抽出「漢李廣父子陣亡」，內文「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」，其中前三句講國政遇難關，「行舟上高灘」則講發生難關原因，領船員硬把船開上高灘，結果碰到瓶頸。雖然有學者稱6月後就能轉好，但對照去年台灣面臨政治動盪、外交困境，以及九合一大選前後紛爭，不少信眾還是忍不住大讚，「真是好神啊！」

而PTT網友則有不同解讀，「我看到的是高雄有韓國瑜選上來，民進黨用盡心機可惜還是失敗了，說對方欺騙神明，結果有人就職時，坐愛河船到了高雄？」網友指出，唯有第4句講出難關的原因，正是高灘的高，「我們現在看到政局逆轉，是韓流帶起，而韓總搶的攤，正是這個高灘，而這個灘是原先政府人謀不臧，以及天災豪雨交錯而來，才讓韓國瑜有機會挖出一個破口，一個全台灣民怨的破口，這是蔡政府再怎樣用盡心機作福問神都無法度過的。」

南鯤鯓代天府香火鼎盛負有「王爺總廟」盛名，2015年抽出「武則天坐天」國運籤，「鐵口直斷」蔡英文當選掀起各方討論大開知名度；不過接下來連3年抽出中下、下下籤被認為「唱衰」國運，還有網友篡改籤詩流傳，廟方一再澄清依舊「中槍」，被迫報警解圍。

廟方於2019年索性欲停辦國運籤，但此一決定卻得不到眾神「認可」，只好無奈續辦抽國運籤，不過這回將保持沉默，請大家各自解讀別再問了，但沒想到卻沒有抽出國運籤，也是357年來首見。

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