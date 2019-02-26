當選總統要重啟核四？經濟部「五問」質疑朱立倫

▲朱立倫。（圖／朱辦提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市前市長朱立倫有意角逐2020年總統大選，他25日提到，如果當選總統，願意在國家安全、人民健康以及核能安全的前提下重啟核四。經濟部長沈榮津26日受訪時提「5問」質疑朱立倫，他強調，核四重啟將面臨團隊解散、工廠破產或停產，還有核廢料處理等老問題。

朱立倫25日接受《聯合報》專訪時分享自己的見解，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。

針對朱立倫喊出要重啟核四，沈榮津不以為然，他受訪時表示，重啟核四要面臨幾大議題，首先是原廠部分團隊已經解散，其二是許多設備都是20多年前設計的，很多工廠早已經破產或是停產，第三點，原廠是否願意承擔續建、完成、測驗、驗證、保固等。

沈榮津再問第四點，工期跟費用能否被國會與民眾接受，最後一點則還是核廢料處理的老問題，他表示，自己並不是要質疑朱立倫沒有深思熟慮，但必須針對問題提出讓外界清楚知道問題所在。