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挺朱立倫重啟核四　侯友宜：我從來沒有反對核電過

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▲▼ 新北市長侯友宜11日在新北市府舉辦新春團拜茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

新北市前市長朱立倫25日提到，若他當選總統，願意在國家安全、人民健康以及核能安全的前提下「重啟核四」，引發討論。對此，新北市長侯友宜26日說，「我從來沒有反對核電過」，至於中央政府說核電無法用是因為地方不允許，他反問，「核廢料造成所有的傷害，這到底誰可以負責任？」。

朱立倫昨日發表自己對核電的見解，他表示，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，「中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府」，如果當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，「才能在最高的核安標準下重啟核四」。

對此，侯友宜受訪時表示，他並不反核，因為沒有電，就沒有經濟、沒有一切，「還是一句話，我從來沒有反對核電過」，並強調新北市的核安永遠最重要，他從前到現在都尊重中央的能源政策，但一定要在安全的基礎上，中央要好好的去思考，如何讓經濟民生永不缺電。

侯友宜說，中央一直說核電無法用是「因地方卡住水保」，但最重要的問題，是因為「中央沒有按圖施工」，新北市才不准，若有辦法確保安全，實在沒有不准許的理由，「請中央記得，核安才是一切」。

另外，侯友宜認為，一個負責任的中央政府應清楚地告訴新北市「核廢料要擺多久」，對新北市民來說，核廢料可以暫時擺著，但「不可能永遠擺在這人口稠密的地區」，新北市願扛起暫時貯存的責任，但要明確告訴新北市要放多久，中央不要老是說地方卡關，「沒有這回事！」

侯友宜質疑，核一的乾式貯存場就擺在乾華溪旁，兩年前大雨，距離一百公尺的電廠倒塌，如果壓到乾式貯存場，最後進到乾華溪到台灣海峽，「核廢料造成所有的傷害，這到底誰可以負責任？」

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關鍵字：朱立倫,侯友宜,核四,核電

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