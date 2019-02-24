饒慶鈴北京行奏效　台東農特產品上天貓

▲台東優質農特產品將在天貓上架。（圖／台東縣政府提供）

記者楊均典／台東報導

台東縣長饒慶鈴23日率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作備忘錄，初步規劃台東農特產品將可在天貓電商平台設「台東館」販售，為台東優質農產品尋求新媒體的銷售新契機！

家有購物集團是大陸11家電視購物中第4家成立的電視購物集團，購物覆蓋率遍及大陸全國，目標從以往的客廳購物到現在的掌上購物都佔有一席之地。

在合作備忘錄簽約儀式上，台東縣農會與家有購物集團宣布雙方將進行深度合作，包含資源分享、優勢互補的原則，互視為戰略合作夥伴，讓更多人了解台東的無污染有機農產品，讓優質的商品進入中國大陸市場。

為了銷售台東純淨無污染的優質農特產品，家有購物集團開先例與天貓洽談要設立「台東館」，也已獲得阿里巴巴集團邀請成立許可及支持，阿里巴巴也承諾未來旗下的「菜鳥物流（冷鏈物流）」會加入台東館的營運協助，未來台東農特產品在大陸將開展全方位營銷合作的運營模式，是全台首創！

饒慶鈴希望台東的農民、商家不要錯失良機，要顧好農特產品的品質，台東縣府會努力幫忙將銷路打開，一起攜手打造「台東」單一品牌的市場，她強調這完全符合她施政的三個應用程式「開放、整合、創新」，她會持續帶領台東邁進，不負眾所期待。