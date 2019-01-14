大陸iPhone狂降近7千　「估5G將上線」網友：先別買還會降

▲iPhone。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸iPhone降價消息頻出，除了11日先開跑降價的京東之外，隨後蘇寧易購、天貓等電商龍頭也跟上這股風潮，最高降幅來到1500元人民幣（約6833元新台幣）。不過，中國將在今年下半年迎來5G手機時代，屆時4G手機將成為「過時商品」，因此網路上有人認為，這波降價「先別買」，很有可能會有更優惠的價錢。

根據《錢江晚報》報導，被稱為「中國電子一條街」的華強北日前頻傳有關iPhone降價的風聲，11日開始，京東、蘇寧易購、天貓等電商平台釋出降價訊息。京東購物平台的iPhone8與8Plus售價，下調至3999元和4799元（人民幣，下同），比原本售價降低了600元和800元人民幣，若與蘋果官方售價比較，價差達到1100元和1200元人民幣；天貓、蘇寧易購旗艦店iPhone XR、iPhone 8/8P的價格分別下調至5549元、3899元和4788元，最高比蘋果官網售價低1200元。

►►京東＋蘇寧易購調降iPhone8／8Plus售價！與蘋果官方價差破5千

▲京東網購平台11日調降蘋果iPhone8/8Plus售價。（圖／翻攝自京東網站）

▲京東調降後的iPhone8售價與蘋果官方價差達到1100元人民幣。（圖／記者丘秝榕製表）

蘇寧易購相關人士指出，「這是年底優惠」，同時也意味著蘋果公司在大陸遭遇銷售下滑後，採用更靈活的方式刺激購買慾。

雖然大陸電商祭出優惠價格，但在蘋果官網上，無論是iPhone8、iPhone 8P，還是iPhone XR，都維持原價，只有舊換新才有優惠價格。

▲大陸蘋果官網上的iPhone售價。（圖／翻攝自京東網站）

根據信通院發布數據指出，2018年大陸手機市場總體出貨量同比下降15.6%，但國產品牌如華為、中興等下滑幅度略低於此項數據，代表蘋果和三星等歐美手機大廠在中國市場的佔比下降。

報導指出，「華為將成為全球第二大智能手機製造商」，2018年出貨量超過2億。IDC數據顯示，2018年第三季度，華為市場份額達到14.6%．超過蘋果的13.2%，排名全球第二。且蘋果還面臨小米、OPPO等其它來自手機廠商的挑戰。

▲有消費者認為iPhone可能會再降價。（圖／取自Pixabay）

雖然iPhone為因應市場萎縮推出優惠，但這次降價卻有網友認為，「不要買，還會降」，原因在於5G即將上線！目前智慧手機皆備戰5G，包括聯想、華為、小米、中國移動均釋出，要在2019年推出5G手機的消息。

中國移動曾分析，2019年5G手機預商用階段，測試、預商用的5G設備可能在30款以上，其中，5G手機價格預計落在8千元以上。到2020年5G商用後，5G商用終端品項將增加，同時，5G手機價格也會下降。

▲三星曾釋出消息，首款5G手機將於2019年上半年上市 。（圖／記者洪聖壹攝）

在這波迎接5G的大環境下，蘋果卻非常低調。由於蘋果第一款支援4G的產品，是2013年發布的iPhone5，比第一批支援4G的手機產品，足足晚了2年多。

蘋果和高通日前摩擦不斷，轉投英特爾，為蘋果提供基帶的Intel表示，5G調製解調器將在2019下半年商用，2020年才會廣泛部署，若蘋果依靠Intel，將落後使用高通調製解調器的其他品牌產品。