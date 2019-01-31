iPhone降價果然有用　半個月內電商銷量成長近8成

▲iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

蘋果去年推出的三款新iPhone飽受「了無新意」、「售價過高」等批評，銷量也因此受到影響，進而影響了蘋果的財報。而據陸媒報導，為挽救新iPhone銷量，蘋果本月在中國大陸地區推出降價策略，據數據顯示，這次的降價行銷效果非常好。

據陸媒新浪網引述澎湃新聞報導，據記者向阿里巴巴方面了解到，電商平台天貓自本月13日啟動iPhone降價後，截至本月29日，iPhone銷量已經大幅提升了76%。另一間電商平台蘇寧易購的內部人士則透露，自本月11日該平台宣布iPhone降價開始，該平台有關蘋果的流量和銷量都出現大幅度增長。其餘像是京東、拼多多等電商平台則未公布相關數據。

蘇寧易購的內部人士指出，在iPhone這波降價裡，最受歡迎的並非蘋果當家旗艦機iPhone XS系列的兩款手機，而是iPhone 8系列和iPhone XR，截至本月30日，蘇寧易購平台上的蘋果商品銷量，增長了逾83%。此外，農曆春節即將到來，蘇寧內部人士估計，蘋果產品的銷量有望再度衝高。

美國公司蘋果29日公布2019年第一財季財報，表現大致符合市場預期，但iPhone表現仍持續不振，而大中華地區營收僅有131.69億美元，相較去年同期的179.56億美元急遽下滑27%，彷彿兩個世界。

報導指出，蘋果執行長庫克30日時表示，該公司正在研擬美國以外的市場，iPhone該如何定價。但事實上，近期蘋果在中國大陸已悄悄透過電商、運營商等各通路商補貼和天貓旗艦店官方通路發優惠券的方式來調低價格。