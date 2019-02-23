習近平：深化金融供給側結構性改革　增強金融服務實體經濟能力

▲中國國家主席習近平列出如何對金融體制做出改革。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中共中央政治局22日下午針對完善金融服務、防範金融風險舉行第十三次集體學習。中共中央總書記習近平參與此次活動時也發表對當前中國金融的觀念和做法。

他表示，要深化對國際國內金融形勢的認識，正確把握金融本質，深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，精準有效處置重點領域風險，深化金融改革開放，增強金融服務實體經濟能力，堅決打好防範化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰，推動中國金融業健康發展。

習近平指出，防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。要加快金融市場基礎設施​​建設，穩步推進金融業關鍵信息基礎設施國產化。要做好金融業綜合統計，健全即時反映風險波動的訊息系統，完善訊息發布管理規則，健全信用懲戒機制。

▼中國國家主席習近平。（圖／路透社）

他接著說，要做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。要管住金融機構、金融監管部門主要負責人和高中級管理人員，加強對他們的教育監督管理，加強金融領域反腐敗力度。

此外，要運用現代科技手段和支付結算機制，適時動態監管線上線下、國際國內的資金流向流量，使所有資金流動都置於金融監管機構的監督視野之內。要完善金融從業人員、金融機構、金融市場、金融運行、金融治理、金融監管、金融調控的制度體系，規範金融運行。

習近平也說，要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，完善資本市場基礎性制度，把好市場入口和市場出口兩道關，加強對交易的全程監管；另外，要更加注意尊重市場規律、堅持精準支持，選擇那些符合國家產業發展方向、主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場、暫時遇到困難的民營企業重點支持。要解決金融領域特別是資本市場違法違規成本過低問題。