兩會後習近平定「兩制」台灣方案　陸學者：會與香港不同

▲習近平提出制定一國兩制的台灣方案。（圖／翻攝自新華社）

記者陳政錄／上海報導

對於大陸傳出將於3月全國兩會後，邀請台灣方面一同研擬「兩制」台灣方案，大陸學者包承柯認為，考量台灣與香港諸多差異，屆時方案會與香港的「一國兩制」不同，若最終要完成統一，也可能各退一步，都叫「中國」。

大陸國家主席習近平今年初提出，將研擬制定「兩制」台灣方案，綜合近期媒體報導，在近一個月於內部召開會議後，陸方有意在三月全國人大、正協兩會閉幕後，邀請台籍學者一同討論。

對此華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，站在陸方立場，目標就是終極統一，而在目前台灣政治局勢較混亂的情況下，藉由提出研擬制定「兩制」台灣方案，以增強對兩岸關係發展走向的影響力。

在此之下，面對台灣從白色力量崛起、九合一大選結果引領思潮轉變下，陸方動作日益積極，不過在「一國兩制」的方案制定中，包承柯指出，這可能很難拿香港經驗來做比較，預計方案的內容將有許多差異。

▲上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯。（圖／記者陳政錄攝）

包承柯直言，香港的兩制方案本意為解決殖民時代後，統治權的轉移問題，而台灣問題主要是過往的政治紛爭所造成，如何面對1949年的歷史，影響兩岸關係走向。

他說，台灣的關鍵點在於，1949年以來，政權維持的憲政體制沒有被打破，且現在許多兩岸之間的問題，都是從的憲法中被提出來討論的。

此外，包承柯表示，兩岸的主權之爭，是香港問題所沒有的，現在國際社會越來越認同中華人民共和國，但中華民國也是「拚了命的在爭」，因此主權問題若沒有進一步調整，台灣很難談上統一。

針對近期外界討論「中華民國」國號保留與否問題時，包承柯提出，儘管中華民國很難保留，但在照顧台灣的利益上，或許可以考慮新的名稱，例如未來在稱呼上，不說「中華人民共和國的台灣」，而是我們都叫「中國」，也切合九二共識。