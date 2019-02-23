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兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連夜開火　痛批國台辦欺騙伎倆

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▲陸委會、國台辦自農曆年前以來，持續陷入罵戰。（圖／記者屠惠剛攝、央視）

▲陸委會、國台辦自農曆年前以來，持續陷入罵戰。（合成圖／記者屠惠剛攝、央視）

記者蔡浩祥／台北報導

有關陸委會主委陳明通近日就新黨主席郁慕明有意赴陸進行「民主協商」一事表示，不要以身試法，中華民國還是有法律的，國台辦昨痛批違逆歷史潮流。陸委會連夜急發聲明，反批國台辦操作統戰分化的欺騙伎倆已被國人認清，無視台灣人民不接受「一國兩制」的事實

值得關注的是，自今年中共總書記拋出「習五點」以來，府院黨持續對北京展現強硬拒絕態度，陸委會、國台辦更是自農曆年前以來，持續陷入罵戰

陸委會表示，今年1月2日，習近平提出對台「習五點」，要求台灣方面各政黨、各界別推派代表進行所謂的「民主協商」，根本就是分化台灣社會、消滅中華民國主權的「統一協商」。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者蔡浩祥攝）

針對國台辦的回應，陸委會強調，國台辦操作統戰分化的欺騙伎倆，我國人早已認清， 國際社會早也注意到中共改變台海現狀的野心。

陸委會痛批，國台辦無視台灣人民不接受「一國兩制」的事實，極端打壓傷害台灣在先，反誣指我政府防衛性的必要作為。

陸委會指出，國台辦的應詢稿再次證明了我們所擔憂的嚴肅問題，亦即中共統一台灣進程已擺在眼前，其領導人談話更強調不放棄武力犯台，絲毫不尊重台灣2300萬人民的感受與選擇。

▲▼郁慕明出席中華民國全國建築師公會第47屆建築師節慶祝大會。（圖／記者張一中攝）

▲新黨主席郁慕明。（圖／記者張一中攝）

有關郁慕明堅持赴陸進行「民主協商」，陸委會指出，郁歷次發表的相關言論，也都是在附和陸方透過所謂「民主協商」尋求「一國兩制台灣方案」的政治圖謀。

陸委會提醒，有關兩岸人民關係條例第5條之1、第79條之3規定，台灣人民未經授權，不得與對岸洽簽涉及公權力事項或政治性議題的協議，違反規定最高可處新台幣200萬元罰鍰，或5年以下有期徒刑。

「此一規範早在民國92年間即已存在，請郁主席不要以身試法」，陸委會表示。

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關鍵字：一國兩制,台灣,陸委會,國台辦,習近平

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