兩會倒數　習近平主持中央政治局會議討論政府工作報告

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平22日主持中央政治局會議，討論大陸國務院擬提請第十三屆全國人大第二次會議審議的《政府工作報告》稿。陸媒報導，包括《關於2018年中央巡視工作領導小組重點工作情況報告》、《關於中央脫貧攻堅專項巡視情況的綜合報告》和《黨政領導幹部考核工作條例》，都在會議中提出審議。

《新華社》報導，會議強調，今年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，對中央巡視工作領導小組2018年的工作給予肯定，同意其對2019年的工作安排。

▲甘肅聚鼎工貿有限公司「扶貧車間」。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸長期推動扶貧政策，據大陸財政部網站消息，2019年中央財政專項扶貧資金預算達909.78億元（約台幣4050.21億元）。會議強調，開展脫貧攻堅專項巡視非常必要，脫貧攻堅成效顯著，但也存在一些共性問題，要用好專項巡視成果，強化整改落實，促進精准脫貧攻堅。

對於習近平任內最為看重的風紀問題，會議指出，制定《黨政領導幹部考核工作條例》，對推動解決當前幹部考核工作和幹部隊伍存在的突出問題，激勵引導廣大幹部以更好的狀態、更實的作風帶頭貫徹落實黨中央決策部署，具有重要意義。

▲大陸國務院總理李克強，在人大會議上施政報告。（圖／翻攝自新華網）

據了解，習近平主持的中共中央政治局會議上審議的《政府工作報告》將在3月5日舉行的第十三屆全國人大第二次會議上，由國務院總理李克強進行專項報告，內容將包含2018年政府執行政策回顧及2019年施政藍圖展望。

