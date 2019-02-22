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習近平會沙國王儲　盼兩國加快簽署「一帶一路」倡議

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▲大陸國家主席習近平22日在北京人民大會堂會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／翻攝自《央視新聞》）

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）22日與大陸國家主席習近平在北京談「一帶一路」。（圖／翻攝自《央視新聞》）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平今（22）日在北京人民大會堂會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），希望兩國加強發展戰略對接，深化利益融合，加快簽署「一帶一路」倡議及沙烏地阿拉伯「2030願景」對接實施方案。

據《央視新聞》報導，習近平在會晤中先是請穆罕默德轉達對沙爾曼國王的誠摯問候，他接著表示，「近年來，在雙方高層引領下，中沙全面戰略夥伴關係形成了全方位、多層次、寬領域的新格局；中方視沙烏地阿拉伯為好朋友和好夥伴，願同沙方攜手同行，繼往開來，不斷開創中沙友好和戰略關係新局面。」

習近平強調，中沙要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持，增進政治互信；中方堅定支持沙方推動的經濟多元化和社會改革，堅定支持沙方為維護國家主權、安全、穩定所作努力，反對任何干涉沙國內政的行為。

▲大陸國務院副總理韓正（右）與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）合照。（圖／翻攝自中國政府網）

▲大陸國務院副總理韓正（右）與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）合照。（圖／翻攝自中國政府網）

習近平也提到，兩國要加強發展戰略對接，深化利益融合，加快簽署「一帶一路」倡議及沙烏地阿拉伯「2030願景」對接實施方案，推動能源、基礎設施、貿易投資、高附加值產業等雙邊務實合作不斷取得新成果；此外，兩國也要共同推動中國—海合會自由貿易區建設。

習近平指出，中國支持中東人民的和平訴求，支持地區國家的變革轉型努力，讚賞沙烏地阿拉伯為維護地區和平、穩定與發展所作出的積極努力，願與沙方共同探索「以發展促和平」的中東治理路徑，通過共建「一帶一路」，加強區域發展合作，築牢地區和平穩定根基。

習近平接著說，雙方要共同鼓勵、支持各方通過對話協商，以政治途徑解決熱點問題；雙方要促進中東反恐合作，加強去極端化國際合作，防範極端思想滲透蔓延。

穆罕默德首先轉達沙爾曼國王對習近平的親切問候，他接著表示，沙中友好交往歷史悠久，當前兩國關係十分友好，經貿合作發展迅速，雙方沒有任何分歧。穆罕默德也提到，「沙烏地阿拉伯對中國在習主席領導下的光明發展前景充滿信心，視中國為重要戰略夥伴，感謝中國對沙特國內改革和發展的支持，阿拉伯半島是古絲綢之路的一部分。」

穆罕默德說道，沙烏地阿拉伯支持共建「一帶一路」倡議，願將沙方「2030願景」同「一帶一路」倡議對接，進一步深化兩國各領域務實合作。沙方堅定奉行一個中國政策，中國有權為維護國家安全採取反恐和去極端化舉措，沙方予以尊重和支持，願同中方加強合作。此外，沙方重視中國在國際和地區事務中的積極作用，願同中方加強溝通協調。

沙國王儲此次是在北京人民大會堂會見大陸國家主席習近平，大陸國務院副總理韓正、中共中央政治局委員楊潔篪、大陸國務委員兼外交部長王毅及發改委主任何立峰均一同參加會見。

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關鍵字：習近平,沙烏地阿拉伯,王儲,穆罕默德,Mohammed bin Salman,一帶一路

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