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陸教育部長：發展大學思想政治、團結師生「聽黨話、跟黨走」

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▲▼陳寶生。（圖／CFP）

▲陳寶生。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸教育部黨組書記、部長陳寶生22日在《中國紀檢監察報》撰文指出，中國高校（大學）是「黨領導下的高校」，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，並成為「堅持黨的領導的堅強陣地」，還要「團結凝聚廣大師生『聽黨話、跟黨走』」。

陳寶生發表題為「把高校建設成為堅持黨的領導的堅強陣地」的文章指出，「要持續推動習近平新時代中國特色社會主義思想進學術、進學科、進課程、進培訓、進讀本，注重學習的深化、內容的消化、實踐的轉化，引導高校幹部師生始終同黨中央保持高度一致。全面貫徹黨的教育方針，在培養社會主義建設者和接班人上站穩立場、把牢方向」。

▲▼陳寶生撰文。（圖／翻攝中共中央紀律檢查委員會官網截圖）

▲陳寶生撰寫題為「把高校建設成為堅持黨的領導的堅強陣地」的文章。（圖／翻攝中共中央紀律檢查委員會官網截圖）

文章說，要加強民辦高校、中外合作辦學機構的「黨的建設」，確保「黨的工作在高校系統全覆蓋」。此外，堅持「正確選人用人導向，對政治不合格者一票否決」。文章指出，中國各高校要「始終把政治建設擺在首位」，要引導高校幹部師生「始終同黨中央保持高度一致」，全面貫徹中共的教育方針，在培養社會主義建設者和接班人上「站穩立場、把牢方向」。

「高校黨的建設在整個中共的建設中具有特殊地位和作用。要堅持以『習近平新時代中國特色社會主義思想』為指導，深入貫徹新時代黨的建設總要求，加強中共對高校的全面領導，使高校成為『堅持黨的領導的堅強陣地』」。文章強調，「要把思想政治工作體系貫通學科體系、教學體系、教材體系、管理體系，形成一體化育人格局。落實政治學習、培訓輪訓、實踐鍛煉等工作制度，著力提升教師的思想政治素質」。

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關鍵字：中國教育部,部長陳寶生,習近平

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