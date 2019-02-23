丁守中訴訟再出招　要選委會交出1563投票所LINE對話

▲丁守中。（圖／記者劉亮亨攝）



政治中心／綜合報導

2018年九合一大選，國民黨台北市候選人丁守中抗議選務不公，聲請驗票仍無法翻轉選情，因此提起選舉無效訴訟。台北地方法院22日開庭，丁守中委任律師王寶蒞聲請函詢全台北市1563個投開票所、所有主任管理員在選舉當天的LINE群組截圖，台北市選委會則表示無法提供。

丁守中在台北市長選舉中以3254票之差落敗後聲請驗票，票數還比原得票數少470票，當選的台北市長柯文哲也少157票，重新計票後，柯文哲多贏313票，領先3567票，丁守中另提選舉無效訴訟。

而台北市地方法院上周傳喚吳姓主任管理員作證，吳指出選舉當天有成立LINE群組，方便聯繫。本周開庭時，王寶蒞聲請函詢全台北市1563個投開票所、所有主任管理員在選舉當天成立的LINE群組截圖。

王寶蒞表示，向法院聲請函調全台北市1563個投開票所，全部主任管理員在選舉當天成立的群組，若有則提供當天下午3點至4點的對話紀錄截圖，以便調查是否符合選罷法。

對此，北市選委會律師回應，LINE群組並非官方成立的，而是各投開票所主任管理員或是選務人員自行成立，只是選務同仁間的群組，故「無法提供」，若法院認為有必要，則可直接函詢吳姓主任管理員，詢問是否有相關對話紀錄提供。