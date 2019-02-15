選務人員爆！作證受到壓力　北市長選舉「4點後排隊人增加」

▲針對台北市長選舉，丁守中提起選舉無效之訴，台北地方法院傳喚證人出庭，證人自爆，出庭前接到不少電話「感覺到壓力」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者楊佩琪／台北報導

九合一大選，台北市長選舉無效之訴開庭，爭辯雙方聲請傳喚證人。一名翁姓選務人員自爆確定要出庭作證後，農曆年前，接到來自主任管理員、台北市選委會等的關切電話，甚至婉轉希望他大事化小小事化無，讓他「感覺有壓力」。而翁男也證實，選舉日下午4點過後，2次清點排隊待投票人數，出現莫名增加的情況。

國民黨提名台北市長候選人丁守中，委任律師團進行選舉無效訴訟，目前全案進入傳喚證人階段。台北地方法院14日開庭，共計傳喚包括投開票所選務人員在內共5名證人。

其中一翁姓選務人員忍不住自爆，確定要出庭作證後，農曆年前，接到包括區公所、台北市選委會等單位人員的電話，不斷詢問他將要陳述的內容。而選舉當天投開票所的主任管理員甚至「委婉」地，表示「希望大事化小小事化無」，並透露將否認曾經要求在下午4點投票截止後，清點剩餘排隊人數。

翁姓選務人員表示，連2天各方人員打電話找他，主委還說「事情弄得這麼麻煩，下次遴選選務人員的話，可能就..」此番話雖然委婉，但讓做過9屆選務人員的他「感覺有壓力。」

▲選務人員出庭作證，表示投票截止時間後，排隊人數莫名增加。（圖／資料照，示意用與本案無關）

不過對於翁男的說法，該名蔡姓主任管理員否認，表示致電詢問僅為幫助她記憶選舉日當天狀況。印象中接近投票截止時間，因有民眾反應出現插隊情形，她才會指派翁男「去看一下狀況。」

丁守中委任律師王寶蒞則詢問翁男，選舉當天，下午4點後，選務人員有無清點剩餘排隊人數。翁男表示，4點一到，蔡姓主任管理員便指派警衛到隊伍最後方控管，也指派他「去掌握一下還有多少還沒投票」，15分鐘後又要他再掌握一次。

而他第1次回報，2列隊伍中，1列還有60人，另1列還有187人，第2次清點卻發現，60人變81人，187人變208人，有莫名增加的狀況。但對於中途是否有民眾插隊情形，翁男及蔡姓主任管理員皆表示不清楚。

【更多新聞】

嚇到不懂拒絕竟當「有瞹昧」 渣男通化夜市性侵合夥人女友

汙點證人亂咬致含冤入獄 北科大教授王隆昌：死不瞑目