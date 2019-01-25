驗票不積極？書記官病逝　丁守中律師又指作業不熟練

▲王寶蒞表示，驗票行政人員都很辛苦。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市長選舉無效訴訟審理期間，丁守中委任律師團成員王寶蒞曾表示，發現驗票法官不是很積極，因此聲請重新勘驗選舉人名冊，不過就在日前，台北地方法院書記官科長林梅珍病逝，也傳出驗票期間因壓力過大暴瘦狀況，對此，北院25日開庭，王寶蒞表示，「和我沒有關係」，其實行政人員都很辛苦。

日前開庭，丁守中律師團聲請重新勘驗1563個投開票所的選舉人名冊、選票，當時王寶蒞表示，因為似乎有些法官「不是很積極」，以為只是來「算票的」很多違法的地方沒記清楚。此言一出引來不少法官及書記官不平之聲。

而其中負責驗票工作調度的書記官科長林梅珍，傳出驗票期間暴瘦8公斤，原本就曾因病請假的她，雖然康復，但身體狀況大不如前。1月18日上午，林梅珍突然身體不適，請假就醫，但23日過世，醫院診斷為感染革蘭氏陰性菌，引發敗血症，雖然是否與驗票過勞有關無法定論，但此事已讓外界將矛頭指向王寶蒞。

對此王寶蒞表示，此一事件「跟我沒有關係」，隨後又補上「其實(驗票)行政人員都很辛苦，那時候我還有向行政人員打氣。」不過被問到為何還要堅持重新勘驗選舉人名冊，王寶蒞不願多談。

目前選舉無效之訴開庭進度，進入到決定傳喚證人階段，將在農曆春節後2月15日傳喚翁姓選務人員、葉姓投開票所主任管理員到庭作證。不過律師團再度提出希望重新勘驗選舉人名冊，但僅需驗12月3日到12月5日即可，也就是驗票工作第1天到第3天整理的名冊。

王寶蒞表示，因為重新驗票浪費司法資源，同時也考量到驗票頭3天，法官、書記官可能還不熟悉操作，容易發生錯誤，因此「退一步」僅需勘驗該3天的選舉人名冊，希望從中看出是否有瑕疵還未發現。

另外也希望中選會提供前2屆台北市長選舉，投開票所登錄時間的電磁紀錄，好與此次選舉進行比對，因為他們發現，開票時，當姚文智的選票「躺平」時，柯文哲的票數就陡升，同樣是柯文哲為候選人的前一屆，並沒有這樣的現象。

不過台北市選委會委任律師認為沒有必要，因為實際情況並非如丁陣營所說的，而是當柯文哲、姚文智開出的票數開始停滯沒增加時，反倒是丁守中的票數飆升，就此看來，並無所謂的「棄保效應」。

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