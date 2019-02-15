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為丁守中作證！老伯伯法庭上暴怒　「郝龍斌都有看到」

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▲▼台北市士林福林國小開票所仍有民眾在等候投票。（圖／讀者提供）

▲為丁守中出庭作證的老伯伯於台北市福林國小投票，批現場投票亂象「郝龍斌都有看到！」（圖／資料照／讀者提供）

記者楊佩琪／台北報導

針對台北市長選舉無效之訴，台北地方法院再度開庭，共傳喚6名證人到庭。一名胡姓老伯伯情緒相當激動，還差點和法官吵了起來，當場被法警制止。老伯伯表示自己排隊投票時有拿到號碼牌，但根本沒意義，也強調押隊的員警沒制止插隊，至於隊伍怎麼排，以及選務人員的說法，讓老伯伯激動暴怒，強調「郝龍斌都有看到！可以問他！」

被傳喚出庭作證的，包括台北市士林福林國小的153投開票所蔡姓主任管理員、負責維護秩序的林姓警員，以及現場2名投票人。其中一胡姓老伯伯表示，他跑了3趟，排隊的人還是很多，也曾在3點55分，向主任管理員建議，應該要發號碼牌，但對方沒理會，直到4點55分才看到發放，讓他非常不爽「這時才發，有什麼意義！根本是可笑的號碼牌，沒有公信力。」

老伯伯還拿出當時領到的號碼牌，質疑選務人員根本未落實控管，因為號碼牌沒回收「有發沒發有什麼差別，合理懷疑有人可以沒拿號碼牌，插隊投票！」

對於現場是否有員警押隊，胡老伯伯也激動表示，5點多時看到員警在投開票所外吃飯，還有沒有人控管根本不得而知，另有民眾邊等投票邊看手機，邊鼓譟誰現在得票數多少，也有和他一樣年紀較大長者，不耐久候離開不投。但因許多狀況為胡老伯伯「聽到別人說的」因此到底哪些是自己所見，隊伍到底怎麼排的，法庭上起了不小爭論，老伯伯急著「滿場跑」解釋，引發法庭秩序一度混亂。

蔡姓主任管理員則證稱，投票截止前，自己決定發放號碼牌是為了便利控管，並親自帶著員警到隊伍末端押隊，不過做了近100個號碼牌沒有發完，且沒有發現、接獲舉報有人插隊的情形，也無印象是否有民眾邊等著排隊投票邊看手機。此番說法引來老伯伯不滿，加上丁守中委任律師王寶蒞向法官聲請，讓老伯伯與蔡姓主任對質，沒想到又引來另一波爭吵。

胡老伯伯不滿蔡姓主任否認看到邊排隊邊看手機「難道是我胡說八道！」不理會法官及律師，相當激動批蔡姓主任亂說，要「證明自己的清白」差點與法官發生口角，當場遭法警制止。

另一作證的林姓員警則表示，投票截止時間4點不到，他便站定在隊伍末端執行控管，記得有一兩位民眾在4點過後，試圖接續排隊但被他勸離。傍晚吃飯時，交接班給現場義警繼續押隊。至於被問到有沒有發現民眾邊排隊邊看手機，員警秒回「為什麼不能看手機？」

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關鍵字：選舉無效,開庭,台北地方法院,丁守中,中選會,台北市長,選舉,北市選委會,律師

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