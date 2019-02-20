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260萬輛機車主常失憶或擺爛　漏保強制險不怕被開罰

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機車族,騎士,女生,上班族,小資女,都市,打拚,婦女。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲機車族。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者李蕙璇／台北報導

全台約260萬輛機車是沒有投保強制險，也就是除了政府規定的基本保險之外，還會缺少其他的第三人責任險等，若一旦與這一類機車發生交通事故時，輕傷還可以自行向財團法人汽車交通事故特別補償基金申請理賠，嚴重到死亡與全殘時最高也只能拿到200萬元。

據悉，金管會、產險公會與產險公司都一再寄發繳費通知書給這些車主，可是依近3年的統計發現在全國約1300萬輛機車裡，總是會約有19~20%的車主，因為疏漏等各種原因忘了繳費，而光靠監理單位有限的人物力的情況之下，每年也只約勾稽出數十多萬輛漏保機車罰款1,500元，但仍有200多萬輛的車主還是在強制險防護網之外。

財團法人汽車交通事故特別補償基金與保險局承辦員表示，依《強制汽車責任保險法》第6條規定，汽、機車所有人應投保該保險，並應維持其有效性之義務。另依同法第49條規定，投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，由公路監理機關處以罰鍰。

產險業資深主管表示，目前可以處罰漏保車主的就是監理單位及警察路檢時，但如果這些車主沒有被勾稽到或是臨檢的話，根本還是沒有辦法有效降低這些未投保強制險的黑數。曾有人建議是否應該修法改為一旦確定漏保即可以裁罰，但卻是有權利執行開罰業務的監理單位、警方則是沒有多餘的人力加以執行，修法之案也就不了了之。

依據統計資料顯示，約有19~20%的機車未投保強制險，產保險會於保險期間屆滿30日前通知車主續保，若車主於保險期間屆滿後仍未投保者，應於保險期間屆滿後30日內，至少再做2次重新投保的通知。等到強制險到期後第2個月內仍未投保者，會再由保發中心、產險公會協助寄送通知，總共有4次的催繳通知。

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關鍵字：260萬,機車,車主,失憶,擺爛,漏保,強制險,開罰,財團法人汽車交通事故特別補償基金,產險,保險局

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