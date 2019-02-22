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大眼空姐陷「裸照門」風波...辣照瘋傳！揮別陰影秀氣質婚紗照

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▲▼香港網紅Vien。（圖／翻攝自IG／__vieny）

▲▼香港網紅Vien。（圖／翻攝自IG／__vieny）

▲香港網紅Vien。（圖／翻攝自IG／__vieny）

大陸中心／綜合報導

香港一名空姐去年因為在街訪時，脫口說出一句「好賤呀」，加上長相甜美可愛，因此突然爆紅，但沒想到事後被起底疑似有露點照流出，當時她也PO文表達低落心情。事過境遷後，她仍時常在IG上分享美照，近期則被發現PO了兩張夢幻婚紗照，讓網友猜測是不是好事近了。

香港網媒「毛記電視」去年在路上隨機採訪時，遇到這名香港航空的空姐Vien，當時攝影師將鏡頭定格，特寫她的一雙美腿，她露出害羞表情，對著鏡頭甜笑說「好賤呀」，圓圓大眼加上無辜語氣深受網友喜愛，迅速竄紅。由於外貌甜美身材也火辣，讓她迅速成為「IG女神」，粉絲人數已經有超過10萬。

▲▼香港網紅Vien。（圖／翻攝自IG／__vieny）

▲▼香港網紅Vien。（圖／翻攝自IG／__vieny）

▲Vien被標記的婚紗美照。（圖／翻攝自IG）

但是樹大招風，Vien走紅之後竟然被網友起底，疑似多年前曾拍過露點照，照片尺度超大，直接露出私密部位，網友更從心形項鍊和玫瑰金手機等證據，指認照片中的裸體女就是Vien。她日前則在IG貼出一篇長文，似乎是對「裸照門」事件感到很疲倦，她也在去年11月離開了香港航空，網上更盛傳是被炒魷魚。

如今風波過去了，有網友就發現，Vien近期在IG的限時動態中PO出照片，疑似穿著像白色婚紗的洋裝，而且低胸平口的設計相當性感，讓人懷疑是不是好事近了。之後也有人發現，她被標記在一個專業攝影團隊帳號中，穿著一襲白紗在草原中拍照，她則回應只是工作而已，還說「怎麼大家都問我是不是結婚，笑死我了」。

▼Vien疑似已經離開香港航空。（圖／翻攝自IG）

▲▼香港網紅Vien。（圖／翻攝自IG／__vieny）

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關鍵字：空姐,香港航空,裸照門,Vien

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