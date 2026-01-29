劉強東返家鄉大放送　上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

▲京東創辦人劉強東準備逾千支AI智慧手機給老家村民。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

京東集團創辦人、董事局主席劉強東循往例於農曆年前返回農村家鄉，再次為江蘇宿遷老家鄉親準備大批年貨。劉強東老家來龍鎮光明村今（29）日上午呈現出上千支AI大螢幕手機堆疊成牆、家電與民生物資堆得比人高的場景。該村村民排隊領取，還有人甚至騎三輪車到場載運，場面十分壯觀。

《極目新聞》報導，1月29日上午，在江蘇宿遷來龍鎮光明村，京東集團創始人、董事局主席劉強東再度為其老家的鄉親們備上暖心年貨。上千部AI大屏手機已經壘成一面牆，劉強東為鄉親們準備的年貨堆得比人還高，堪稱「最有排面的年貨」。

▲劉強東親自下單購買返鄉回饋村民的各式用品。（圖／翻攝上觀新聞）

當地村民表示，聽說今年年貨特別豐富，一早就騎著家中的三輪車前來排隊，方便領到物資後一次載回。此外，村內已聚集大批村民，依序等候發放。

據了解，劉強東此次為光明村下單超過萬件年貨，內容包括可辨識方言的大螢幕AI手機、微波爐等數位家電，以及米、麵、油等生活必需品，另貼心準備血糖儀、筋膜槍等老人康養健康設備。光明村約1500戶村民，家家戶戶都可領到年貨。

▲村民騎著三輪車「拉年貨」。（圖／翻攝上觀新聞）

除實體物資外，京東今（2026）年還將在當地打造「村晚」、搭建AI教室，並舉辦新春大集等活動，安排多項賀歲行程。京東App「我給老家送年貨」活動頁面顯示，上述年貨內容與數量已完成下單，陸續發貨。

劉強東多年來持續返鄉回饋，2015年春節，他曾為全村650多名60歲以上長者每人發放1萬元人民幣紅包；2018年春節，他為800多戶人家送上包含雞鴨魚肉及家電用品的年節大禮包，2024年、2025年春節前夕，他也陸續為鄉親準備各式年貨，形成固定返鄉送暖的傳統。