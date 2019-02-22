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媽回味飛壘口香糖硬到快脫臼　兒嚼2分鐘感想「妳童年好可憐」

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媽分享童年最愛飛壘口香糖，沒想到一入口卻讓孩子同情。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO覺得飛壘吃起來沒有以前那麼好吃。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台中一名媽媽21日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，先前和兒子一起去逛超市，看到貨架上的飛壘口香糖立即勾起小時候的回憶，於是興高采烈買了一條品嘗，沒想到兒子認真嚼了2分鐘的感想竟然是「媽媽，妳小時好可憐」，因為吃起來的口感已經完全不一樣，「這不是人家小時候的飛壘啊！」

原PO提到，在超市看到飛壘口香糖的時候，她很高興告訴兒子「這是媽媽小時候的回憶，可以吹好大的泡泡」，母子倆越聊越開心，乾脆直接買一條蹲在超市門口嚼起來，「變小了不說，還硬到讓人有下巴脫臼的嫌疑。」

請繼續往下閱讀...

▲▼口香糖的「生命將大不同」。（圖／達志／示意圖）

▲網友回憶飛壘口香糖以前可是遠足必備的糖果之一。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

更讓原PO震驚的是，兒子認真咀嚼2分鐘之後，突然很有感觸地說，「媽媽，妳小時候好可憐，這種口香糖還可以吃得好快樂」，讓她頓時內心淚流滿面，「兒啊，這不是人家小時候的飛壘啊！」

有趣的是，原PO覺得飛壘口香糖的口感不像以前一樣軟軟的，大部分的網友看完PO文也覺得味道確實有變，紛紛留言安慰她，「真的又小又硬，現在看到都不想買了」、「我也懷念以前的飛壘」、「只有青箭（口香糖）始終如一」。

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關鍵字：爆怨公社,口香糖

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