沒消費硬跟店家討塑膠袋　臨停女被拒反嗆：生意這樣做的嗎？

網搜小組／綜合報導

一名女網友19日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，遇到一位小姐臨時停車，一下來就想討要免費的塑膠袋，被拒絕又馬上轉移目標到隔壁的檳榔攤，最後要離開時甚至不忘回嗆，「做生意這樣做的嗎？」而她全程都是微笑面對，內心卻覺得很傻眼，「我倒想反問，做人是這樣做的嗎？」

▲原PO抱怨遇到奇怪的臨停女，沒有消費還想拿免錢的塑膠袋。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關）

原PO提到，臨停女一下車就走過來指著塑膠袋問，「小姐可以跟妳要一個袋子嗎？我要白色的那個（有白、黃兩種）」，她回答可能沒有辦法，對方就瞬間轉移目標到隔壁檳榔攤討要，走回車上時還一邊自言自語，「為什麼連個袋子都不給啊？做生意這樣做的嗎？」這些話還全都被她聽到了。

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「說實話，我今天要不要給袋子，是看妳給我的感覺，我完全沒有義務給妳。」原PO感嘆，一個袋子是沒有多少錢沒錯，但被當成理所當然就是不討喜，況且女子也沒有消費，「我倒想反問，做人是這樣做的嗎？媽媽、老師沒有教妳恥字怎麼寫嗎？」

▲受到政府限塑令影響，許多店家都不再提供免費的塑膠袋。（圖／記者張一中攝）

其他網友看完原PO的經歷紛紛留言安慰她，「下次直接回答袋子一個1元就好，不買就算了」、「微笑就對了」、「超商都要花2塊錢買袋子了」、「做生意是要賺錢的，憑什麼免費給」。

還有網友分享自己遇到的經驗說，「我遇過開高級車的婦人，下車進到店裡就想討要一個服飾的塑膠提袋，答應後又想改為手提紙袋。紙袋光成本就要15元，我拒絕她還一直盧，氣到回嗆『妳去書局買也是要錢啊』，結果她最後什麼都沒有拿就走了。」