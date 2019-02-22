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社會 社會焦點 保障人權

3月大嬰洗澡燙傷皮膚變形　無照保母自己燙到手才發現水太熱

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突發中心／綜合報導

台北市年約20多歲的蘇姓女子雖然是護理相關科系畢業，卻未領有合法的保母執照，去年2月仍在月子中心接下替陳姓夫婦照顧男嬰的工作，沒想到同年4月14日幫忙洗澡時沒有注意到水溫過熱，導致孩子全身13％二至三度燙傷，直到自己的手也被燙到才發現不對勁。士林地檢署日前依傷害、業務過失致重傷害罪，對蘇女提起公訴。

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲陳姓夫婦的兒子才3個月大，就得穿彈力衣進行壓迫治療。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

陳姓夫婦指控，他們是在2018年2月於月子中心認識蘇女，當時兒子才剛滿月，起初交由對方全天照顧狀況都不錯，沒想到4月14日竟然接到孩子燙傷送醫的電話，趕到醫院還發現寶寶右臉瘀青，而且保母根本就沒有合法執照，一氣之下決定提告。

由於男嬰的背部、臀部、腿部分別受到二至三度燙傷，占體表面積13％，左腳的疤痕甚至出現增生及攣縮的現象，足部也有皮膚纖維化攣縮併局部變形，在燙傷中心加護病房接受手術治療，整整復健半年傷勢才穩定下來，才3個月大就要穿上彈力衣壓迫治療，讓父母看了相當心疼。

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲蘇女直到自己也燙到手才發現水溫過高。

但蘇女辯稱，男嬰臉上的瘀青是在13日洗澡時不小心撞到洗臉台，事後有冰敷處理，隔天自己用手推開瘀青才會變大；14日晚間則是因為男嬰大便，先抱到洗手台用溫手清洗屁股，沒想到孩子突然往後仰，背部都被水弄濕，才臨時決定洗澡，當下並沒有關閉水龍頭，脫完衣服再放到水中前也沒有先試水溫，直到自己也被燙到手才發現不對勁，趕忙改沖冷水並送醫，她也不知道為什麼水會突然變燙。

不過，檢方認為，蘇女無照擔任保母是事實，日前仍依傷害、業務過失致重傷害罪提起公訴，加上受害男嬰還未滿1歲，基於《兒童及少年福利與權益保障法》規定，也建請法官加重其刑。

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關鍵字：傷害罪,業務過失罪,保母

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