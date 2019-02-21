謝政鵬深夜IG「棄權妳會不開心，但我好想回去」　75字淚悼女友

▲謝政鵬深夜PO文，一字一句都透露出對女友的不捨。（圖／翻攝自當事人Instagram）

記者黃翊婷／綜合報導

就讀文化大學運動與健康促進學系二年級的張姓女大生，守規矩過馬路卻在踏上斑馬線9秒後遭公車輾斃。男友謝政鵬同時也是網球國手，因為正在法國比賽無法立即趕回台灣，深夜他再次於Instagram的限時動態PO文，「事發到現在沒有休息閉上眼的瞬間眼淚就流下來，我知道我棄權妳會不開心，但我真的好想回去真的好累」，字字句句都透露出對女友的不捨，讓人看了也忍不住鼻酸。

20歲的張女19日下午4時許下課後，沿著人行道走向路口，卻在踏上斑馬線9秒後遭從轉彎的公車撞上，由於事情發生得太過突然，她還來不及反應就因為傷勢嚴重而失去意識。人在法國馬賽比賽的男友謝政鵬第一時間接到張父電話，難過到一度說不出話，兩人在電話兩端都陷入沉默。

謝政鵬自事發之後開始於Instagram的限時動態PO文哀悼，「明明說好等我週末回去，怎麼能說走就走」；深夜他再次PO文，內容提到對自己無法立即返台感到很抱歉，「我知道妳也希望我留下來，事發到現在沒有休息閉上眼的瞬間眼淚就流下來，我真的很痛……我知道我棄權妳會不開心，但我真的好想回去、真的好累」，短短75字卻讓球迷們看了十分心疼。

▼▲謝政鵬與女友感情很好，經常一起去運動。（圖／翻攝當事人臉書）

而肇事的呂姓公車司機（62歲）表示，事發當時正好從文化大學載客出來，在T字路口右轉至格致路時，前方的號誌燈是閃黃燈的，他還有稍微停頓看看前方路況，確認沒有人車通過才踩下油門，沒想到一轉過去就撞到張女，還是車內乘客尖叫提醒才知道出事了，急忙停車衝下去救人，但還是來不及。

警方研判，呂姓司機應該是被A柱遮蔽視線，才會沒有看到正要過馬路的張女，訊後依業務過失致死罪移送辦，經士林地檢署複訊後諭令5萬元交保。

▼張女幾乎是瞬間被捲入車底，完全沒有反應時間。（圖／記者邱中岳翻攝）