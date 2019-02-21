「南無戰鬥陀螺」轉到吐佛舞完成了！　法師感想：不可能的任務

▲惠嚴法師因為旋轉到吐而在網路上一夕爆紅。（圖／翻攝自Facebook／惠嚴法師，下同）

網搜小組／綜合報導

在南投龍華山善覺寺法會上旋轉到吐的惠嚴法師21日一早7點在臉書PO文表示，「不可能的任務完成了！人在江湖身不由己，不轉動是不行的！」甚至不忘幽默附上自己先前吐翻的影片，祈禱天下無災無難。

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惠嚴法師本月12日在臉書上傳一段祈福法會的影片，只見她走在兩側擺滿鮮花的紅地毯上，手持礦泉水高速旋轉，手中的水一倒光就把空瓶扔開，再接下旁人遞上來的新瓶子繼續旋轉灑水，並維持這樣的狀態長達3分鐘，沒想到一停下來才2秒就忍不住大吐特吐。

這段「高速旋轉佛舞」一度被網友戲稱為南無戰鬥陀螺，而惠嚴法師21日一早再度於臉書貼出出糗影片表示，「不可能的任務完成了！師父真的人在江湖身不由己，真的不轉動是不行的！」此次法會非常困難，到了第4天身體快承受不了，累積許多無形的壓力與痛苦，為了顧及形象也只能全力以赴，「謝謝大家的支持與關心。師父一生談道不談錢，祈禱經濟成長、國運昌隆、天下無災無難！」

▲惠嚴法師聲稱已經完成祈福法會。

雖然惠嚴法師因為旋轉祈福一夕爆紅，甚至多出「被宗教担誤的芭蕾舞者」等稱號，有人單純覺得有趣好笑，但也有網友特地在她的臉書粉絲專頁留言抨擊，「妳是傻子嗎？是法師還是小丑啊？」、「身為僧團的一員理應恪守職責，勿做違背戒律的事，否則犯大戒且永生不得皈依成僧侶」，反應相當兩極。

不可能的任務完成了！ 師父真的人在江湖 身不由己⋯⋯為了中央台⋯⋯發大財的使命⋯⋯真的不轉動是不行的！此次法會是非常困難的困難⋯⋯到了第四天師父的身體快承受不了．．但是無形的壓力與痛苦．．．（其實當下一直為了顧及形象．以致於身體健康狀況不佳？？？只好全力以赴了⋯⋯感恩大家的支持與關心．千言萬語感恩！） 師父一生談道不談錢！為了大環境的問題⋯⋯只好全力以赴了⋯⋯ 祈禱：經濟成長！國運昌隆！天下無災無難！ 由惠嚴法師發佈於 2019年2月20日 星期三

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