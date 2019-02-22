衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

▲這是一個正妹的房間。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

外表光鮮亮麗的正妹，房間卻像廢墟的案例時有所聞，一名女網友就發現，未婚夫的15歲漂亮女兒，竟然也是如此，出門總是打扮美美的她，自己睡覺的地方卻堆滿垃圾，甚至連走的空間都沒有，髒亂程度破表；重點是，認真幫她整理後，不到3、5天又是一片狼藉。

一名來自香港的女網友在「爆怨公社」發文訴苦，她表示，和未婚夫再兩個月就要步入禮堂，雖然對方非常疼愛自己，但有一點讓她猶豫了，那就是未婚夫女兒極度糟糕的生活習慣。

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未婚夫女兒今年15歲，由於母親在她2歲那年就跑了，所以她從小與父親相依為命。女網友感嘆，「我也明白沒媽媽照顧，是有點不一樣...」，但這絕對不是髒亂、邋遢的理由；奇妙的是，她出門都是打扮漂漂亮亮的，一點邋遢的感覺都沒有。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

女網友忍不住怨道，她屢勸不聽，也完全不收拾，「我曾經幫她整理了，結果3、5天又變回原樣，所以我就無視了，而且連衛生巾（衛生棉）都丟地上，有時真的想退婚。」

從照片上可見，從書桌、櫃子到地板，全都堆滿了各式雜物、瓶瓶罐罐、垃圾、及使用過的物品，而且陰森又髒亂，連床單也泛黃，根本難以和正妹作聯想。女網友對此也苦笑說，「我從沒進去過，連進去開燈都覺得恐怖，而且有時門也開不了。」

網友們看完驚呼一片，紛紛搖頭嘆，「好可怕的房間，連踏進的勇氣都沒有」、「後母難為，這樣的生活習慣已經代表，這個家庭沒有家教，」、「退吧！嫁了到時小孩整天跟你作對，如果腦公還不幫自己，那時就後悔莫及了」、「應該很臭，床單有洗嗎」、「一看便知妳要嫁去當傭人的，退吧」。

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