「速霸陸」標配日行燈被檢舉開單！車主怒譙：沒生腦？　網曝真相

▲原PO開車在內側車道時被人錄下畫面。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

為符合台灣現行法規，新的機車或汽車大部分都配有日行燈，一名網友日前在臉書《爆怨公社》抱怨，自己白天開車都亮著日行燈，卻被人檢舉「未依規定使用燈光」，讓他氣到不行，「怎麼不檢舉引擎是躺著的？」但有網友看了車主的檢舉照片後表示，這是日本汽車品牌速霸陸（Subaru）在某一時期設計的「通病」，不是每個人都知道，日行燈和霧燈竟然設置在同個地方。

原PO在《爆怨公社》貼出罰單，表示自己平時開車都是依照規定開著日行燈，卻在9日收到苗栗縣警察局開出的檢舉罰單，理由是「汽車駕駛人不依規定使用燈光者」。得知被檢舉後，讓他氣得在社團裡面開譙，「你以為以很正義嗎」、「怎麼不去選總統」，更直指檢舉魔人「你娘沒生腦袋給你嗎？」

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▲原PO收到檢舉罰單後怒發文。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲該車款的霧燈與日型燈在相同位置。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片中，車主的白色轎車在內側車道亮著日行燈，被對向的人疑似誤認為是「霧燈」拍下舉發。因此原PO還特地上傳當初買車附的使用手冊，指出圖示中的霧燈和日行燈基本上就是在「同一個地方」，很容易讓人誤判。

網友看到也傻眼，「現在的車不是上車就會開啟日行燈嗎」、「交通部不是一直提倡日間開車要開大燈」、「眼力真好」、「他是盯著行車紀錄器多久」、「檢舉人不懂就算了，審核單位還不懂就很奇怪。」也有網友說，「這是Subaru某一時期車款設計的通病，不是每個人都知道日行燈設計位置竟然跟霧燈是同個地方，真的該檢舉的是位置不同還在打鳥的霧燈，也就是晚上看到開4個燈的車子。」