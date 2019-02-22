討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

▲要好好珍惜孩子還會撒嬌的時候啊！示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

孩子還小、還會撒嬌的時候要好好珍惜，等到長大害羞又傲驕，成熟的發言很容易讓家長們心碎滿地。一位媽媽就在臉書表示，日前接兒子下課時，問他在學校有沒有想媽媽，但對方的回答卻讓老媽心涼一半，不過事後想想好像又很有道理，只能自我說服小孩是「我生的我養的我教的」，默默看開一點。

一位媽媽在臉書「爆怨公社」中發文抱怨，她表示日前接幼稚園兒子下課回家時，順口問了他一句「有沒有想媽媽」，原本期待聽到跟女兒一樣甜甜的撒嬌，但是兒子的回覆卻讓媽媽玻璃心碎滿地。

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兒子先是問說「為什麼」，媽媽說「你在學校都不會想媽媽的嗎？」這時小孩立刻回說「誰會在學校想媽媽啦！」讓原po又好氣又好笑，但仔細想想好像挺有道理的；雖然兒子過於成熟的發言讓她好心碎，但也只能說服自己「我生的我養的我教的」，這就是女孩男孩的差別，碎掉的心只能自己慢慢撿。

▲媽咪好心碎，兒子講得卻又很有道理 。（圖／翻攝自爆怨公社）

過來人們笑翻表示，「相信我，再大點你這麼問，他只會給你翻白眼」、「二天不給零用錢，就想起你了」、「小男生忙著把妞，忙著捉弄心儀的女孩皮著讓老師追這跑，沒空想媽咪啦」、「再過幾年你的世仇出現，會更讓你寒心」、「再大一點，給$500還不見得給妳親臉頰」、「代表他在學校過得很開心啦」。

其他爸媽則是認同女兒還是比較貼心，「兒子是別人的，女兒才是寶」、「我女兒上學也會想媽媽」、「女兒真的比較會撒嬌，知道自己是地表最強的小三，所以要巴結媽媽」。

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