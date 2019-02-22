華航「打盹總機師」人緣差　同事酸愛整人：好飛航班都排給自己

▲翁姓總機師曾教導旅美投手陳偉殷如何開飛機，如今卻被爆料在駕駛座上打瞌睡。（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

被拍到在飛機駕駛座上睡覺的華航747機隊翁姓總機師又被踢爆，常藉機自肥安排好飛的航班給自己，模擬機考核時又愛整人，相對於其他教官嚴格很多，雖然受到長官倚重，卻沒有贏得部屬的信賴和敬重，所以人緣不太好。不過，打瞌睡影片被揭發後，華航已對翁男進行懲處，他本人也認錯，但這場風波仍未平息。

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影片中，翁男身穿制服、頭戴耳機，卻坐在機艙駕駛座上低頭緊閉雙目，「開飛機開到睡著」的模樣全被身旁的另外一名副機師拍下；影片流出後他自知理虧，已自行向上層認錯，也被記了一支申誡，但擔任總機師長達20年的他又被知情人士踢爆，透過模擬機考試當掉許多人，很可能是在報仇。

翁男同事向《東森新聞》爆料，受到父親也是老華航人影響，他33歲就當上機長，接著轉任747機隊再當上總機師，至少管理200多位正副駕駛，年少得志卻愛在模擬機考核時整人，相較於其他教官嚴格很多，還經常藉機自肥，給自己安排比較好飛的航班，縱使被長官倚重，同事間的人緣卻不太好，畢竟長期以來都沒有贏得部屬的信賴和敬重，這次打瞌睡才會被外籍機師檢舉。

▲總機師每年要對機師進行兩次口試，還要負責考核模擬飛行。（圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

而總機師的權力究竟有多大，前機師饒自強接受媒體採訪時透露，總機師可以左右很多事情，包含給建議、平常的績效考評，甚至延伸到年終獎金，與機師的升等、升遷制度息息相關。

對此，華航回應，這件事發生在罷工之前，公司也已依照規定懲處，但同座的副機師沒有善盡提醒責任，反而還拍照留存爆料，行為同樣不當，基於重視飛安原則，違反規定者會從嚴處分。