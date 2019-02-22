2女控台大男友性侵、奪衣軟禁　「怕他變成下一個宅王」

▲W女指控交往期間常被謝男毆打、軟禁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

突發中心／綜合報導

又見恐怖情人？兩名女子日前跳出來指控，就讀台大的謝姓高材生不僅性侵前女友，情緒一失控還會做出毆打、軟禁等暴力行為，甚至曾炫耀自己收藏的女性性愛照，但只要一提分手就會裝可憐，或是更加凶狠地威脅，這讓她們想到2014年恐怖情殺案的「台大宅王」張彥文，這才決定站出來揭發此事，希望他不要變成下一個台大宅王，做出讓自己及其他家庭破碎的事。

化名W及L的女子向《蘋果日報》表示，她們都曾與謝男交往，其中W女是透過社團活動認識，對方追求時相當貼心，可是正式交往後卻完全變了樣，只要心情不好就會動手打人，有一次她不顧反對和朋友去看演唱會，沒想到卻被堵在捷運站門口甩巴掌、揍肚子，常常不開心就捏胸部捏到瘀青，並且拿走她的衣物「軟禁」在男生宿舍裡，交往不到2個月一提分手就會哭鬧或威脅，後來雖然有報警，可是證據力不足，才改由母親陪同到法院聲請保護令；而受到的指控的謝男至今皆未回覆媒體的求證簡訊。

▲L女發現謝男的手機裡有其他女性的裸照，嚇得趕忙分手。

由於謝男的行徑讓兩名前女友感到很害怕，甚至想起2014年的恐怖情人「台大宅王」張彥文，於是鼓起勇氣透過媒體向社會大眾揭發此事，除了避免讓更多女性受害外，也希望他能悔改，不要變成下一個台大宅王。

當年台大宅王情殺案驚動全台，引起社會各界熱議。張彥文落網後供稱，自己是模仿在捷運隨機砍人的鄭捷，先是到住家附近的超市買刀，還上網參考《完全自殺手冊》後才犯案，堵到林姓女友時一度心軟，轉念想挽回戀情被拒絕，情緒失控才會猛砍41刀將人殺害。

▼▲綽號宅王的張彥文41刀殺死林姓女友。（圖／記者楊佩琪翻攝、吳銘峯攝）

後來有網友挖出張彥文的PTT帳號，發現他經常出沒在聯誼版、男女版及其就讀建中時的班版，與林姓死者相識的契機就是在聯誼版，當時女方剛結束上一段戀情，想徵人一起陪伴跨年，兩人這才搭上線認識，並在2014年3月開始交往，在這之前他的兩任前女友也同樣是在網路上認識。

警方調查，張彥文與女友吵架時曾威脅要殺她全家，這才讓女方害怕到提分手。當時承辦這起案件的人員透露，張男曾懷疑女友劈腿且過於任性，不會替他著想，兩人因此發生爭執還吵到要分手，沒想到最後竟然演變成駭人聽聞的慘案，導致兩個家庭雙雙破碎。