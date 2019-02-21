拚觀光！　拓展自由行旅遊市場　魅力台東驚豔廣州

▲台東縣長饒慶鈴21日率縣內觀光旅遊業者參加「2019廣州國際旅遊展覽會」。（圖／台東縣政府提供）

記者楊均典／台東報導

為了力拚臺東觀光，台東縣長饒慶鈴21日率縣內觀光旅遊業者參加「2019廣州國際旅遊展覽會」，台東表演團體高山舞集震撼、吸睛的演出，讓台東館成為全館最受矚目的焦點。

饒慶鈴縣長於推介會中表示，台灣國際熱氣球嘉年華已屬國際盛事，被世界知名旅遊頻道Travel Channel評選為全球12處驚艷熱氣球節，今年從6月29日起至8月12日舉行，已是第9年舉辦，每年都不斷推陳出新，今年特別規劃結合臺東最美的星空音樂會，讓遊客不論白天或黑夜有著不同風情。

廣州市人民政府台灣事務辦公室主任曾衛東亦表示，饒慶鈴只說了台東百分之一的好，台東的好要親身經歷才會知道；廣州和台東有許多相似之處，有豐富的旅遊資源、人文歷史，兩地人民的幸福指數都很高，應深化兩地人民的交流，共創幸福富足的生活。

為延續台東在大陸的知名度，台東縣的團隊於廣州國際旅遊展覽會展覽期間，除了在台東館展攤上安排來自台東的高山舞集定時精采表演來吸引參觀民眾及炒熱現場氣氛外，現場也同樣規劃展場行銷活動，希望透過遊戲互動方式加深大陸民眾對台東的印象，藉此提升更多大陸民眾來台東自由行意願。

另外特別推薦台東全年測出PM2.5的時間不到60分鐘，是全台灣空氣品質指標最好的縣市，一年四季辦理多場鐵人三項運動賽事，例如：IRONMAN70.3 Taiwan及5150 Taitung國際鐵人三項賽，來自全球的國際選手們，先從台東靚麗活水湖游泳1.9公里上岸，再沿著東海岸及台東森林公園進行90公里自行車和21.1公里路跑賽事，一路經過台東特有的美麗海岸線及綠蔭盎然的森林公園，在天然風光中挑戰自我，留下難忘回憶。