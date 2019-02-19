影／快丟我呀！幼幼版炸寒單老師帶頭丟炮　網友：藍褲弟感覺有仇

▲賓朗附幼元宵節炮炸寒單。（影／台東縣卑南鄉賓朗國民小學臉書專頁提供，請勿任意翻攝，以免侵權。）

生活中心／綜合報導

每年台東元宵傳統習俗「炮炸寒單爺」 都會吸引不少觀光客前往，小朋友太危險，不能親自上陣怎麼辦，台東縣卑南鄉賓朗附幼老師就想出這招，幫小朋友們變裝，直接把「炮炸寒單爺」搬進教室，讓小朋友們感受一下，老師帶頭示範丟炮，而穿深藍色褲子的小朋友激動狂丟，就有網友就留言「感覺有仇」。

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▲台東「炮炸寒單爺」 是台灣元宵節重大的傳統民俗活動 。（圖／記者周書羽攝）

台東縣卑南鄉賓朗附幼為了讓小朋友們體驗台東獨特的「炮炸寒單爺」 傳統民俗活動，老師帶頭，教小朋友們動手製作轎子、剪紙片當炮，更把褲子毛巾等當頭巾綁，每一個小朋友變寒單爺，輪流上轎子，直接在教室裡上演幼幼版「炮炸寒單爺」。老師們覺得過程太逗趣，錄製下來，並且把影片PO上網， 2天時間觀看次數超過19萬次，分享數超過1300次，在網路上討論相當熱烈。

▲台東賓朗國小附幼推出幼幼版炸寒單爺。（圖／台東縣卑南鄉賓朗國民小學附幼提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

幼幼版的炮炸寒單吸引大家的關注，有網友形容他們是史上最萌寒單爺、也有人覺得藍褲子的弟弟感覺有仇...丟得很用力、更有人大讚老師的作法，覺得「超可爱的、另類玩法讚」，還有人建議乾脆「開炸寒假作業他們會更起勁」等等。