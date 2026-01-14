學生創意無極限！從自身出發「開發蘋果App」　盼解決日常困擾

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果從2016年開始就不間歇舉辦「行動應用創新賽」（Mobile Application Innovation Contest；簡稱MAIC），與台灣大專院校合作，以iOS／iPadOS系統設計開發做為競賽，今年邁入第10年，在日前得獎名單出爐，13日邀請三組學生開發者接受媒體訪談，今年三組開發者都從自身經驗出發，創作出解決痛點的App，包含料理助手VCook、情緒療癒的晴境Clear及協助中風患者復健的IMirror。

▼IMirror 透過 Apple Vision Pro結合虛擬場景、遊戲設計，來幫助中風患者進行復健。（圖／記者蘇晟彥攝）



iMirror沉浸式鏡像復健系統 Apple Vision Pro精準虛實場景加深治療沉浸感

iMirror由台大iMirror Lab成員錢泓瑞、陳沁雲及邱子芹所開發，在本次MAIC獲得一等獎，成員親人曾經歷中風，從中發現傳統鏡像治療過程繁瑣，以此為契機，所謂的鏡像治療，是指透過看著鏡中的手動作來刺激中風患側大腦，幫助中風動作復健，增進大腦與患側肢體的連結，達到恢復動作療效、增加患側肢體的動作能力。

在最初開發時，尋找過許多方式，但只能找到很機械式的治療方式，最後選擇以Apple Vision Pro作為主要載體，透過其4K解析度、精準的手部追蹤裝置提供患者最真實的場景，讓他們能透更真實的「產生錯覺」，團隊表示，內容設計有與復健師諮詢進行設計，在App中患者可以透過4款不同的遊戲進行復健，用以解決枯燥的傳統復健，小遊戲包含

．拍氣球： 訓練腕關節伸展。

．手勢模仿： 訓練正確手勢比劃。

．舉槓鈴/啞鈴： 訓練肌腱滑動與自主訓練。

．擼貓 (開貓罐頭)： 訓練手掌翻轉。

患者可以自行在家中進行，透過數據分析提供復健師能夠更清楚瞭解狀況，未來也預計與台大醫院復健師合作進行測試。

▼晴境Clear是希望能透過「撥開迷霧、找回美好記憶」的方式排解壓力。



從同儕中看到「壓力」存在 晴境盼使用者找到紓壓管道

晴境Clear是由台大團隊「大衛傑思鮭魚麵」所構成，起初看到學校輔導、諮商支援不夠，越來越多同學面臨心理壓力無法排解，校外的諮商資源又過於昂貴，以此為契機進行開發，可以透過Apple Vision Pro、iPhone等裝置，以Apple Watch上的HealthKit數據（心率、HRV等）進行開發設計，使用能隨時監測的HRV作為數據依據。

當使用者的情緒數值越高，森林中的迷霧將會越濃，這時候只要推開迷霧就可以找到相簿中的美好回憶，同時Clear小人也會跟使用者互動，同時告知使用者目前狀況，提供一份情緒報告，在這份報告中可以分析使用者狀況，根據當下的情緒創造一個適合的療癒空間。

對此，團隊也指出，希望伴隨著版本更新，可以提供更客製化的建議、同時有更多更強大的功能去提供情緒紓壓管道，未來也希望能夠透過這些數據，去和諮詢機構、醫療機構等合作，讓使用者能更輕易的把自身的健康資料進行分析，在有需要的時候能提供給醫生去諮詢。

▼Vcook提供食譜讓煮菜新手能解決下班後要煮什麼的困擾。



最後一組是由中原大學資工系的江竑燁所帶來的Vcook，同樣是看到母親下班疲憊後，卻要疲於煩惱晚餐該煮什麼的困擾，能透過使用者的健康數據、運動資訊及飲食偏好，來自動生成食譜，結合AI讓料理的步驟「更加清楚」，同時在食材短缺的時候，同樣可以自動尋找相對應的替代品，大大解決烹飪困擾。

而江竑燁也展示考量到煮菜時手容易弄髒，同時支援手是控制、Siri語音控制來切換步驟，目前已經上架iOS，有興趣的用戶也可以親身下載，替學生作品給出使用意見。

Vook下載網址