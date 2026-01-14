新北知名量販店1蔬菜農藥超標下架　老街賣「含劇毒」巴西蘑菇

▲知名量販店抽驗出農藥超標下架。（圖／新北市衛生局，下同）



記者許力方／新北報導

農曆春節將近，新北市政府衛生局針對市售相關食品及網購冷凍年菜抽驗，共檢驗200件，結果有2件不合格，分別為烏來地區「巴西蘑菇」及連鎖量販店愛買的「菠菜」檢出農藥殘留超標，已立即要求下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局依法後續處辦。

巴西蘑菇驗出加保扶 菠菜芬普尼超標

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局說明，本次抽驗項目涵蓋農藥殘留、重金屬、動物用藥、防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、著色劑、真菌毒素及微生物衛生標準等。違規產品中，一件烏來老街販售的「巴西蘑菇」檢出農藥Carbofuran（加保扶）0.07 ppm，依法不得檢出；另一件為板橋愛買販售的「菠菜」，檢出芬普尼及其代謝物總量0.003 ppm，超過容許量標準0.001 ppm。

▲烏來老街發現「含劇毒」巴西蘑菇。（圖／新北市衛生局）

衛生局指出，加保扶屬高毒性農藥，對人體及環境危害甚鉅，相關產品已違反食品安全衛生管理法，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，並已命其完成下架與來源廠商所轄衛生局通報程序。

台北市衛生局調查，民眾將中國旅遊所購入的巴西蘑菇帶回來送朋友，朋友分裝銷售，被新北衛生局抽樣檢驗出農藥。

衛生局提醒，二氧化硫有助於食材不易褐變，常被用於脫水蔬菜、乾貨等，但應避免添加或食用過量；過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，但在最終產品中不得殘留，而且不得用於魚丸、麵腸、麵製品、豆製品等食品；而皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，依規定不得添加於食品中，食用過量可能會引起身體不適。

提醒選購與清洗 降低食安風險

衛生局也呼籲，民眾選購蔬果應優先挑選當季產品或信譽良好的商家，食用前以清水浸泡後再以流動水沖洗，可降低農藥殘留風險。針對乾貨與加工食品，若發現顏色過於鮮豔或氣味異常，應提高警覺，以確保年節飲食安全。