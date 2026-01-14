　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北知名量販店1蔬菜農藥超標下架　老街賣「含劇毒」巴西蘑菇

▲▼知名量販店1蔬菜農藥超標下架　新北查到「含劇毒」巴西蘑菇。（圖／新北市衛生局）

▲知名量販店抽驗出農藥超標下架。（圖／新北市衛生局，下同）

記者許力方／新北報導

農曆春節將近，新北市政府衛生局針對市售相關食品及網購冷凍年菜抽驗，共檢驗200件，結果有2件不合格，分別為烏來地區「巴西蘑菇」及連鎖量販店愛買的「菠菜」檢出農藥殘留超標，已立即要求下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局依法後續處辦。

巴西蘑菇驗出加保扶　菠菜芬普尼超標

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局說明，本次抽驗項目涵蓋農藥殘留、重金屬、動物用藥、防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、著色劑、真菌毒素及微生物衛生標準等。違規產品中，一件烏來老街販售的「巴西蘑菇」檢出農藥Carbofuran（加保扶）0.07 ppm，依法不得檢出；另一件為板橋愛買販售的「菠菜」，檢出芬普尼及其代謝物總量0.003 ppm，超過容許量標準0.001 ppm。

▲▼知名量販店1蔬菜農藥超標下架　新北查到「含劇毒」巴西蘑菇。（圖／新北市衛生局）

▲烏來老街發現「含劇毒」巴西蘑菇。（圖／新北市衛生局）

衛生局指出，加保扶屬高毒性農藥，對人體及環境危害甚鉅，相關產品已違反食品安全衛生管理法，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，並已命其完成下架與來源廠商所轄衛生局通報程序。

台北市衛生局調查，民眾將中國旅遊所購入的巴西蘑菇帶回來送朋友，朋友分裝銷售，被新北衛生局抽樣檢驗出農藥。

衛生局提醒，二氧化硫有助於食材不易褐變，常被用於脫水蔬菜、乾貨等，但應避免添加或食用過量；過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，但在最終產品中不得殘留，而且不得用於魚丸、麵腸、麵製品、豆製品等食品；而皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，依規定不得添加於食品中，食用過量可能會引起身體不適。

提醒選購與清洗　降低食安風險

衛生局也呼籲，民眾選購蔬果應優先挑選當季產品或信譽良好的商家，食用前以清水浸泡後再以流動水沖洗，可降低農藥殘留風險。針對乾貨與加工食品，若發現顏色過於鮮豔或氣味異常，應提高警覺，以確保年節飲食安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

【太誇張】轎車違停平交道旁　阿里山林鐵急煞險撞上

生活熱門新聞

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

更多熱門

相關新聞

女騎士疑逆光「盲騎」！76歲嬤路旁聊天被撞重傷

女騎士疑逆光「盲騎」！76歲嬤路旁聊天被撞重傷

新北市板橋區中正路今（14日）上午，43歲劉姓女子騎機車上班途中，疑似因陽光直射造成視線障礙，不慎撞上正在路邊與鄰居聊天的76歲吳姓老婦人，導致老婦人當場昏迷，經送醫目前仍在加護病房與死神搏鬥，詳細事故原因待警方調查。

搶佔燙金門牌！緊鄰泰板輕軌F26站　板橋浮現「起漲訊號」節能新廠辦供給稀缺

搶佔燙金門牌！緊鄰泰板輕軌F26站　板橋浮現「起漲訊號」節能新廠辦供給稀缺

即／新北加油站火燒車2男受傷　警消救援反遭攻擊

即／新北加油站火燒車2男受傷　警消救援反遭攻擊

新北瓶頸打通再添6案　完成138件道路節點改善

新北瓶頸打通再添6案　完成138件道路節點改善

藍莓「表面白粉」別搓掉！正確洗法曝　不用鹽水、小蘇打

藍莓「表面白粉」別搓掉！正確洗法曝　不用鹽水、小蘇打

關鍵字：

新北衛生局農藥菠菜巴西蘑菇劇毒烏來板橋愛買

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面