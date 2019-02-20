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台東遶境慶元宵！七爺「吃炮」火燒衣　網驚：差一點升天...

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▲台東炸寒單。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

▲台東炸寒單，七爺穿炮陣。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

地方中心／台東報導

元宵節為台東的重要節慶活動，各地主要宮廟依例參與一年一度的神明祈福遶境活動。一名網友就在臉書社團《黑色豪門企業》PO出一段驚險影片，19日下午，台東一間宮廟的開基謝將軍（七爺）接受商家炮炸時，衣服突然起火燃燒，扮演七爺的工作人員趕緊逃脫衝出火陣，其他人也上前滅火。此畫面一出，許多網友紛紛留言「差一點點再次升天」、「七爺多災多難啊...」。

影片中可以看到，扮演七爺的工作人員慢慢的踏入炮堆，消失在濃煙當中，不料，七爺衣服突然著火且愈燒愈旺，工作人員趕緊逃出，其他工作人員也湧上搶救。據了解，這起火燒七爺事件發生在台東光明路上，該間宮廟每年都會參加活動，祈求台東風調雨順，也為民眾消災解厄，為商家招財，在遶境途中，七爺會依習俗接受爆竹轟炸，俗稱「吃炮」，若七爺在過程中著火，愈燒就愈旺，這也代表著七爺正在替民間承受苦難，且浴火重生為民眾消災解厄，商家也愈發達。

請繼續往下閱讀...

▲台東炸寒單。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

▲猛烈炮火造成七爺衣服突然著火。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

這段一片一PO出，許多網友看了紛紛驚訝留言「現在當神 也有風險阿！」、「哇哩嘞～真的差一點就得道成仙了……。」但也有網友點出「扛大尊神將最忌諱吃炮，不炸死也讓炮煙給嗆死！還想耍帥衝炮陣！真是不要命了！」

▲台東炸寒單。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

▲工作人員見七爺著火紛紛湧上搶救。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

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關鍵字：台東,元宵,七爺,吃炮

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