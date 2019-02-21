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杜特蒂計畫4月參加「一帶一路」論壇：期待與習近平再次會面

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▲菲律賓總統杜特蒂14、15日赴中國參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。（圖／路透社）

▲菲律賓總統杜特蒂（左）表示，期待與中國國家主席習近平（右）再次會面。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）本（2）月20日會見中國駐菲律賓大使趙鑒華時表示，他對當前菲中兩國關係的發展表示滿意，很高興應邀出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，期待與中國國家主席習近平再次會面。據悉，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將在今（2019）年4月於北京召開，意味杜特蒂將在4月訪問北京。

據《中新社》報導，趙鑑華20日會見菲律賓總統杜特蒂，菲國防部長洛倫紮納、總統府發言人帕內羅、外交部代理部長馬納羅等在座。趙鑑華也轉達習近平對杜特蒂的親切問候，並介紹了第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇相關籌備進展。

▼中國駐菲律賓大使趙鑒華。（圖／翻攝自百度百科）

▲▼中國駐菲律賓大使趙鑒華。（圖／翻攝自百度百科）

趙鑑華表示，中國政府高度重視和期待杜特蒂總統出席此次峰會，相信杜特蒂總統的出席將進一步推動「一帶一路」建設，為雙邊關係發展注入新的動力。杜特蒂也請趙鑑華轉達對習近平的親切問候和良好祝願，以及對當前兩國關係的發展表示滿意。

杜特蒂若4月訪問北京，將是他上任後第4次訪問中國。2016年10月，杜特蒂上任後首次對華進行國事訪問；2017年5月，杜特蒂訪京出席首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；2018年4月，杜特蒂則出席博鰲亞洲論壇2018年年會。

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關鍵字：杜特蒂,習近平,一帶一路,趙鑒華,北京

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