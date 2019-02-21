1月共30起陸企全球併購案　集中製造、租賃、商業服務業

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸商務部下午舉行例行記者會，公布2019年1月對外投資合作有關情況，發言人高峰指出，2019年1月，大陸境內投資者共對全球137個國家和地區的973家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資91.9億美元。其中，光是1月份，大陸企業就在全球完成30起併購案，集中在製造、租賃、商業服務業等。

高峰介紹，2019年1月，大陸對外投資主要呈現幾個特點，首先是對一帶一路國家投資合作穩步推進。今年1月，陸企對「一帶一路」沿線的47個國家有新增投資，合計13.3億美元，同比增長8.1%。在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程合同額41.3億美元，佔同期總額的45.1%；完成營業額42.3億美元，佔同期總額的52%。

第二是對外投資結構持續多元。今年1月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業、建築業等傳統投資領域，佔比分別為26.6%、21%、11.2%和10.3%；流向第三產業62.4億美元，同比增長29.5%，佔比達到67.9%。非理性對外投資得到有效遏制。

第三是跨境併購有序開展。今年1月，大陸企業共實施完成跨境併購項目30起，分布在全球18個國家和地區，涉及製造業等國民經濟10個行業大類，實際交易總額達到13.72億美元。而從併購的行業結構看，製造業、租賃和商務服務業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業位居前列。

最後是對外承包工程新簽許多大項目。對外承包工程新簽合約額在5000萬美元以上的項目達到36個，合同總額佔新簽合同總額的80.3%，其中，上億美元項目13個，主要集中在交通運輸建設、通訊工程建設和石油化工等領域。對外承包工程營業額主要集中在交通運輸、電力工程建設和一般建築行業，合計佔比73.5%，有效改善東道國基礎設施條件。

2019年1月，相關主管部門辦理新設和併購類對外投資企業438家，中方協議投資額83.3億美元。其中，辦理新設和併購類非金融類對外投資企業436家，中方協議投資額78.9億美元；辦理新設和併購類金融類對外投資企業2家，中方協議投資額4.4億美元。