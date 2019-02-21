紐西蘭將出席一帶一路峰會　總理：華為仍在5G建設之內

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示華為從未被排除在紐西蘭5G網路建設之外。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）19日表示，政府正準備加強對「一帶一路」的參與力度，華為也從未被排除在紐西蘭的5G網路建設之外，「中國一直是我們很重視的國家夥伴」。

據《紐西蘭先驅報》報導，經阿爾登證實，紐西蘭經濟發展部長帕克（David Parker）已受邀前往4月在北京舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰會，帕克同時也表示，很開心能率領貿易代表團訪問中國。

對於紐中關係，阿爾登表示，制定符合紐西蘭和中國利益的工作非常重要，紐西蘭並不孤立，「很多國家都跟我們在同一條船上，這需要很多準備工作，紐西蘭政府正在為此努力，必須找到雙方都滿意的項目。」

阿爾登也反駁紐中關係「降溫」的說法，「我之前說過，中國一直是我們高度重視且非常重要的夥伴國家，去年（2018年）11月我曾與李克強總理會面，我知道中國也很重視與紐西蘭的關係。」

對於華為5G事件，阿爾登回應，華為從未被排除在紐西蘭的5G網路建設之外，當前的狀況是電信公司Spark還在解決政府通訊安全局（Government Communications Security Burea, GCSB）的「安全風險問題」，如果Spark可以化解GCSB的顧慮，華為仍然可以參與紐西蘭的5G競爭。

▲大陸外交部發言人耿爽肯定中紐關係。（圖／大陸外交部）



對於阿爾登在中紐關係上的表態，大陸外交部發言人耿爽19日回應，紐西蘭在發展對華關係上長期處於發展國家前列，中紐合作開創了中國與西方發達國家的多項「第一」；新形勢下，中紐關係面臨著新的發展機遇，雙方應保持著互相尊重、平等互利的原則，增進互信、加強合作、排除干擾，共同推動中紐關係持續健康向前發展。

據了解，紐西蘭是最早一批加入「一帶一路」倡議的西方發達國家，2017年紐西蘭參加了第一屆「一帶一路」國際合作高峰會，同年3月，大陸國務院總理李克強訪問紐西蘭期間，紐方當時的政府與中國簽訂了紐中關係加強「一帶一路」倡議合作的安排備忘錄。

▼大陸國務院總理李克強2017年3月與紐西蘭當局簽訂「一帶一路」相關協議。（圖／中新社）

