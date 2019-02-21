2018年網路零售破41兆　「社交電商」激發陸農村消費力

▲大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）



記者曾俊豪／北京報導

中國大陸2018年網路零售市場持續跨大，根據商務部最新統計數據，去年一整年全國網上零售額突破41兆（單位：新台幣，以下同），其中實物商品網上零售額31.8兆，同比增長25.4%。當中很大一部分歸功於「社交電商」的迅速成長，在激發中小城市和農村地區消費潛力方面發揮重要作用。

大陸商務部下午（21日）舉行例行記者會，發言人高峰公布上述數據。他指出，大陸網路零售市場規模成長的同時，新舊動能轉換進一步加快，線上線下融合、業態模式創新、質量服務提升等新動能加速形成。20

而2018年大陸網路零售市場具有幾個特點，首先是「零售品質持續提升，推動消費升級不斷深化」，商務大數據監測顯示，在質量和服務上更有優勢的B2C模式市場份額達到62.8%，較上年提升4.4個百分點。

其中，智能手錶、智能音像、翻譯機等智能產品受到消費者的青睞，同比增長超過80%。化妝品、糧油食品和傢具等品類也實現較快增長，增速分別為36.2%、33.8%和30.1%。

第二是「農村電商迅猛發展，開闢農產品上行新通道」，商務大數據監測顯示，2018年全國農村網絡零售額達到1.37萬億元，同比增長30.4%；全國農產品網絡零售額達到2305億元，同比增長33.8%。

在商務部指導下，29家單位成立「中國電商扶貧聯盟」，幫扶對象覆蓋351個貧困縣，推動企業為貧困地區農產品開展「三品一標」認證，提升品牌化、標準化水平，促進農產品上行取得新進展，可以說，電子商務已經成為脫貧攻堅的重要手段。

▲大陸電商平台京東。（圖／CFP）

第三是「社交電商迅速成長，成為市場發展生力軍」，高峰表示，去年社交電商、小程序、短視頻等電子商務新模式新業態取得快速發展。數據顯示，大陸社交電商月活躍用戶量達到1.7億人，有效滿足了消費者多層次、多樣化的需求，在激發中小城市和農村地區消費潛力方面發揮了重要作用。

第四是「生活服務電商提質升級，生態圈建設成為新重點」，2018年在線餐飲市場規模同比增長超過45%，得利於生活服務電商發展迅速，企業競爭從規模擴張向質量提升發展，利用其「即時配送」服務體系，串聯起便利店、商超、餐飲等多種業態，形成了覆蓋外賣、生鮮、醫藥、家政服務等生活服務電商生態圈。

最後則是「跨境電商再上新台階，絲路電商合作不斷深化」，據海關統計，2018年大陸跨境電商零售進出口總額達到6121億元，同比增長50%。

2018年，大陸與俄羅斯、阿根廷等9個國家新建電子商務合作機制，通過召開電子商務工作促進會與企業對接會等，幫助相關國家企業利用電子商務開拓國際市場；與柬埔寨、科威特、阿聯酋、奧地利等國跨境電商交易額同比增速均超過100%。

▲天貓去年雙11全天交易額再創新高。（圖／阿里足跡）