中美高級別磋商今啟動　有望以「結構性改革」打破僵局

▲第六輪中美貿易談判兩國代表合影。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

第七輪中美經貿談判21日於華盛頓揭幕，為期兩天的高級別貿易磋商中，中方代表為大陸國務院副總理劉鶴；美方代表則由特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）出席。不少媒體揣測，此次談判將聚焦在有意見分歧的「結構性改革」、制定確保中國執行協議內容的機制，以及美國指控中國強迫美企轉移技術等問題。同時白宮18日也曾發表公報，期待中國做出結構性改革。

▲劉鶴（右）在最新一輪貿易磋商中多了一個「習近平主席特使」的頭銜。（圖／路透）

劉鶴於21日至22日訪問美國，繼續高級別貿易磋商，身分也多了一個「習近平主席特使」的頭銜，更顯現了這次中美磋商的重要性。《環球時報》指出，此次談判，「中美進行的是全面、綜合的談判，必須觸及雙方的關切，而不僅是美方的關切」，「要釐清中美經貿談判的基本涵義以及雙方達成協議的基本目標」。

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此次談判時間緊迫，距離第六輪協商僅僅7天，且與加徵關稅的3月1日大限前也只相隔一週，對此，美國總統川普（Donald John Trump）12日向媒體透露，假如雙方進展順利，可以考慮稍微延後與中國的談判限期，「但整體來說，並不傾向於延遲加徵關稅」。

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在第六輪貿易談判中，談判的「諒解備忘錄」納入了讓人民幣匯率維持穩定的內容，不過美國聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Louise Yellen）表示，美國貿易談判代表要阻止中國大陸操縱人民幣匯率，將比原先的設想更難達成。

葉倫說，「貨幣政策確實會對一個國家的匯率產生系統性地影響，但我認為，人們普遍同意一國應該可以基於國內經濟的目的而運用貨幣政策」，「因此我們心須小心，不要把國內性的貨幣政策定義為匯率操縱。」

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▲中美代表於白宮艾森豪行政大樓舉行第六輪貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，談判雙方草擬的備忘錄，整體框架有可能成為確認下次「習特會」的協議。如備忘錄能完成，可讓美國「有理由」將談判延期，避免在3月2日東岸時間早上12時01分，就2000億美元進口美國的中國商品調升關稅，稅率由10%加至25%。

白宮日前曾表示，這次談判的內容將在「取得中國必須實行並影響中美貿易的結構性改革。雙方還將討論中國從美國購買大量商品和服務的承諾」，具體而言，「應是中國停止強迫性技術轉讓的做法、尊重知識產權，停止網絡盜竊、解除包括政府補貼在內的非關稅壁壘等等」並「期待中國做出結構性改革」。