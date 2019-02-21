大賣場拿寶特瓶！「透明瓶裝水」一翻…4字嚇傻她　網驚：喝下去就GG了

▲什麼？這瓶是鹽酸？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

產品包裝到底有多重要？一名女網友日前到賣場買餅乾飲料，拿了一罐黃色瓶蓋、透明瓶身的「礦泉水」，翻過來看品名時，她忍不住直呼「剛剛以為是礦泉水，差點把這罐喝下去」。看到照片後，其他人也傻眼「這種包裝，小孩很容易誤喝吧」、「這個包裝真的很危險」、「怎麼會用這種瓶子裝啊！」

「元宵節去補充餅乾飲料，剛剛以為是礦泉水，差點把這罐喝下去」，這名女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見原PO手上拿著一瓶透明液體，乍看之下，不管包裝或是內容物都很像瓶裝飲用水；接著原PO把瓶子翻過來，秀出商品貼紙，上面4個大字印著「無煙鹽酸」。

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▲原PO在賣場看到一罐透明液體。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到這4個字，原PO忍不住在文中表示「嚇死我了，還以為這輩子結束了，娶不到老婆了」。看到貼文後，有人疑惑「這不是應該在化工材料行才買得到嗎」、「浴廁用的不是藍的嗎？出這種透明的金呷母湯」；其他網友則是回應「一般五金雜貨賣場都賣得到，只是都放在廚房衛廁用品區」、「做實驗用的是濃鹽酸，這是稀鹽酸，在藥局或五金行就能買，通常會再加色素或香料，這麼透明系的還是第一次見到」。

▲原PO一翻過來，嚇喊「差點把這罐喝下去」（圖／翻攝自爆廢公社）

其他人則紛紛留言「……這也太像水了吧，沒注意真的就喝了」、「不識字的外國人買了不就GG了」、「喝下去不會死，但你的食道會GG」、「雖然有明確標示，但是還是危險，一般無煙鹽酸都要染色方便辨識才安全」、「阿娘微，還以為是透明奶茶勒」、「原來鹽酸有透明的，我還以為只有藍色」、「看起來超像某牌氣泡水」。

有網友質疑「假的吧……寶特瓶裝鹽酸早溶了」，有人則回答「寶特瓶是PET，不會跟鹽酸作用」；還有網友問「如果喝到會造成什麼後果」，另一人回答「腐蝕食道，當下的處理方式是喝下大量牛奶，趕快叫救護車，不要傻傻的催吐，會造成食道二次傷害；不過話說如果喝到酸、鹼（某個程度以上的），通常這輩子大概都是需要插食道管或者鼻胃管進食了……」

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