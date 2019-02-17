閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語「救救我」　收費員一看懂了⋯機警神救援

記者朱世凱／綜合報導

雲南省玉溪市一名女收費員表示，上周二（12日）在高速公路收費站工作時，一輛轎車停下付費，但是後座女生卻隔著窗戶用唇語向她說「救救我」，她驚覺有異就編造理由，故意拖延時間通知保全，這段期間女生便趁機逃出，男駕駛看見女生跑走後也果斷丟下車子，以步行方式離開現場。

▼收費員機警救下呼救女孩。（圖／翻攝自梨視頻）

女收費員表示，一台紅色轎車到達收費站後，她就看到後座穿黑衣服的女生，隔著車窗用唇語說「救救我」，她意識到對方有危險，便謊稱因為收費站的車子逐漸增多所以電腦有異常，需要其他車道的職員來協助檢查，趁機通知收費站的保全。

後座女生見狀後立刻悄悄地溜下車走掉，男駕駛或許警覺到事跡敗露，便也拋下車子往女生的方向走去。根據被害者表示，男駕駛是她閨密的前男友，對方當天到她家樓下「要她出門」，不料卻被強行拖上車。當地警方目前已經展開調查，不過還未抓到嫌犯。

▼女收費員趁機通報保全，讓女孩得以溜走。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完後紛紛表示，「幸好遇到比較機智的收費員」、「現實版即刻救援」、「謝謝收費員」、「閨蜜前男友幹嘛要理？」、「好在車窗外面可以看見裡面」、「太可怕了！希望趕快抓到嫌犯」。

▼後座女生趕緊溜下車離開。（圖／翻攝自梨視頻）