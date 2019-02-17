　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語「救救我」　收費員一看懂了⋯機警神救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

雲南省玉溪市一名女收費員表示，上周二（12日）在高速公路收費站工作時，一輛轎車停下付費，但是後座女生卻隔著窗戶用唇語向她說「救救我」，她驚覺有異就編造理由，故意拖延時間通知保全，這段期間女生便趁機逃出，男駕駛看見女生跑走後也果斷丟下車子，以步行方式離開現場。

▼收費員機警救下呼救女孩。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼收費員機警救下呼救女孩。（圖／翻攝自梨視頻）

女收費員表示，一台紅色轎車到達收費站後，她就看到後座穿黑衣服的女生，隔著車窗用唇語說「救救我」，她意識到對方有危險，便謊稱因為收費站的車子逐漸增多所以電腦有異常，需要其他車道的職員來協助檢查，趁機通知收費站的保全。

後座女生見狀後立刻悄悄地溜下車走掉，男駕駛或許警覺到事跡敗露，便也拋下車子往女生的方向走去。根據被害者表示，男駕駛是她閨密的前男友，對方當天到她家樓下「要她出門」，不料卻被強行拖上車。當地警方目前已經展開調查，不過還未抓到嫌犯。

▼女收費員趁機通報保全，讓女孩得以溜走。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼收費員機警救下呼救女孩。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完後紛紛表示，「幸好遇到比較機智的收費員」、「現實版即刻救援」、「謝謝收費員」、「閨蜜前男友幹嘛要理？」、「好在車窗外面可以看見裡面」、「太可怕了！希望趕快抓到嫌犯」。

▼後座女生趕緊溜下車離開。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼後座女生趕緊溜下車離開。（圖／翻攝自梨視頻）

ET快訊
導演明金成娶小6歲嬌妻！伴郎伴娘驚現「棒棒堂+黑澀會」組合
921全家罹難！5歲妹獨活「爸抱我出來」親友淚噴：他2年前就

關鍵字：唇語,呼救,收費站,閨蜜,前男友,救援

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／大媽偷4.5萬貂皮外套！隔天返店問「扣子怎扣」　警看傻抓走

影／滿臉雀斑超嚇人！ZARA廣告模特兒掀「辱華爭議」　官方回應了

影／7歲童幫媽「推嬰兒車」上手扶梯　3秒後「前滾翻」墜落15階

下班按摩鬆一下！白領男推拿完竟「腦中風」…醫揭驚人真相

蘇-35慘輸殲-16、殲10-C主因曝光！「雪豹-E」成最大罩門

解放軍054A與日驅逐艦對峙影像曝光！　專家：事發地在東海

蘇-35慘輸殲-16、殲10-C主因曝光！「雪豹-E」成最大罩門

中美談判合影照曝光！三連拍透露「2訊息」：細節影響成敗

「為男生脫衣服」…兒童大冒險卡牌超害羞　網怒：根本18禁！

中美展開第三輪經貿談判！力爭3月1日前制定「協議總體框架」

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

中華電信董事長嗆完「別惹我！」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

曾嗆翠玉白菜是三級品　單霽翔：北京故宮藏品多...只是還沒整理

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語「救救我」　收費員一看懂了⋯機警神救援

榕馬會談18項提案　馬祖聚焦「人進來，貨出去」

華聞快遞／海內外1042家企業將參展第27屆廣州旅展

「我爸是鋼鐵人」女孩被笑騙子　暖父第二天現身全校停課...

影／滿臉雀斑超嚇人！ZARA廣告模特兒掀「辱華爭議」　官方回應了

港女收入力增　73%人挺「男主內、女主外」

中美經貿談判變數多　楊潔篪：中方願採合作方式解決分歧

影／大媽偷4.5萬貂皮外套！隔天返店問「扣子怎扣」　警看傻抓走

嚇傻！高速公路「帥氣迴轉」一次佔4道　巴士在車陣中勇敢「逆向行駛」

研究：美妝品讓人快樂！精油趕走低潮、紅唇讓自信爆棚

郵票也要選美！中華郵政「年度最美郵票」票選　參加就能抽大獎

Rain摘婚戒「避開老婆話題」　姜虎東拍桌：這樣做人不行！

替家鄉出一口氣　唐西奇：很多美國人認為歐洲籃球很差

曾嗆翠玉白菜是三級品　單霽翔：北京故宮藏品多...只是還沒整理

吳宗憲巧妙「閃開」華航罷工　10字超神建議全場笑噴

轉學男童遭霸凌「勒脖揍肚」　盧秀燕：為何學校沒重視？

解放軍4／23舉辦國際閱艦式　傳南昌艦、拉薩艦將參與

李文輝明拜訪北市府　柯文哲：統整交流項目

2018年全球軍費支出排行榜　解放軍1682億美元排名第二

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

大陸熱門新聞

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

港鐵「初戀女友」照瘋傳！20歲..

男直播BBQ燒石虎 遭警察逮..

他養10億「蟑螂大軍」吃50噸..

1萬3紅包錢被挪用　兒子告贏老..

孕婦臨盆老公突然不見...竟是..

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

過不了收費站！巴士在高速公路「..

ZARA模特兒「滿臉雀斑」引辱..

畢業三年得癌年輕人：能者多勞是..

大媽偷貂皮外套！隔天再返店當場..

逆天工程雅西公路　高低差達73..

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

更多熱門

相關新聞

老鷹屁股一包！拖3.6KG雪球黏冰湖

美國密西根湖2月初溫度極低，水面大多結冰，當地搜救人員發現有隻白頭海鵰受困於湖面上，原來是因為尾翼結了3.6公斤重的冰塊，讓牠無法飛行而受困。附近住戶發現此現象急忙聯絡相關單位進行處理，才成功地救援白頭海鵰的性命。

幼犬被關鴨籠2月　她心軟又收編

瑞芳浪浪遭山豬吊纏嘴　鋼索切臉

惡臭浪汪救援後大不同　千人噴淚

遭恐怖前男友殺害　24歲女慘成箱屍

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面