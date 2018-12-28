不知做了篩檢！驗出愛滋險丟飯碗　男怒告醫院敗訴

▲HIV示意圖。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／台北報導

四川青年謝姓男子今年在公司要求下去做體檢，結果驗出愛滋病（大陸稱艾滋病）陽性，後來公司以體檢不合格為由將他解雇，雖然打官司找回了工作，但自己認為醫院在不知情的情況下進行愛滋篩檢，以至於丟了工作，也違反相關法規，於是狀告醫院。法院27日駁回訴訟請求，謝男表示還會上訴。

《中青在線》指出，謝姓男子在2017年5月8日接到公司通知，要求他9日前往內江市第六人民醫院做入職體檢，結果發現他的HIV（愛滋病）初篩疑似陽性，約一個月後，確認了陽性，公司則於6月9日通知他，由於「體檢不合格」，不能聘用。

後來在法院的調解下，謝男和公司簽署了兩年的勞動合約，並得到了賠償，但他認為在不知情的情況下，醫院沒有權力向他進行愛滋病檢測，更無權將他的感染信息泄露出去，「我有選擇不做HIV抗體檢測的權利。」

▲謝鵬向法院提起訴訟。。（圖／翻攝自觀察者網）

根據大陸的《艾滋病防治條例》第23條：「國家實行艾滋病自願諮詢和自願檢測制度。」《全國艾滋病檢測工作管理辦法》第19條則規定：「艾滋病檢測工作應遵守自願和知情同意原則，國家法律、法規另有規定的除外。」

謝男在今年11月向法院提起訴訟，要求醫院和市疾控中心作出書面道歉，賠償精神損害撫慰金及其他相關費用。根據法庭判決書，醫院方面表示，在診斷初檢疑似陽性時，通知過謝男也與他進行了交流，在徵得同意的情況下再次取樣檢查，但判決書並沒有提到第一次檢測時醫院是否事先作了告知。

此外，目前沒有證據表明公司是通過醫院獲知了謝男HIV抗體陽性的信息，而醫院對他進行入職體檢並抽取血液進行HIV抗體檢測的行為，是履行與公司簽訂的委托入職體檢合同義務，其行為不具有違法性。法庭最終判決，駁回原告的訴訟請求，敗訴的謝男表示將繼續上訴。