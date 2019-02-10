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捨棄針筒改用「蚊子採血」驗愛滋　台高中生奪美基因工程賽冠軍

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▲▼蚊子未來真能取代針筒，成為環保安全的採血工具？（圖／突發中心記者翻攝）

▲蚊子未來真能取代針筒，成為環保安全的採血工具？（圖／突發中心記者翻攝）

突發中心 ／ 台中報導

叮人血的蚊子，嗡嗡嗡聲音實在很惱人。想像一下，未來蚊子將可能代替現有的針頭針筒，成為安全的抽血器，甚至可以即刻驗出血液裡是否感染病毒。台中市明道中學學生將想像化為實際，以非洲愛滋病疫情發想，研發「蚊子採血器」，去年底參加美國麻省理工學院iGEM國際基因工程生物競賽，從全球58所高中團隊中脫穎而出拿下金牌。

參賽學生表示，現今非洲多國深陷愛滋病問題困擾，檢驗時需使用大量針筒，但採樣過程如果一出錯，容易發生交叉感染，況且塑膠針筒難以回收使用且處理複雜，甚至可能造成大量醫療廢棄物衍生環境汙染問題。於是想到何不利用「愛吸血的蚊子」代替塑膠針筒成天然採血器。

指導老師陳沛鴻表示，團隊首先在學校實驗室，將基因改造後的蚊子細胞放在培養皿並加進大腸桿菌，在顯微鏡下可看到細胞發出綠色或螢光色反應；再將此改造後的DNA和細菌，利用細針打進蚊子腹部，觀察發現約6個小時後腹部就開始發出螢光色，且可維持近1週。陳沛鴻說，因蚊子吸收的血液在24小時內不會被消化，適合做天然的採血器，藉用蚊子的吸血專長，幫人類或動物進行抽血檢驗。吸完血的蚊子放入小盒子內再用LED燈一照，蚊子身上如果有發光，代表採樣的血液可能含有病毒或細菌，馬上就能驗出採樣者是否已遭病菌感染。

擔心蚊子亂飛不聽話？團隊並研發出裝蚊子的小盒子，只要將植入基改DNA、具檢驗單一病菌的蚊子放進盒子，並放在檢驗者的手臂上，讓蚊子透過盒子細網叮咬手臂吸血，就能進行檢測。因蚊子具有好攜帶、環保、可分解等優點，未來有機會應用在解決人類及畜牧業的傳染病問題。這項研發也成功拿下美國麻省理工學院國際基因工程生物競賽金牌，高中生腦力激盪，將蚊子化身人畜疾病偵測糾察隊，或許真有那麼一天，針筒會被淘汰。
 

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關鍵字：蚊子,採血,針筒,DNA,明道中學,美國麻省理工學院,iGEM國際基因工程生物競賽

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