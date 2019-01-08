型男教師百貨公司大號遭偷拍　「攝狼」竟是同健身房會員

▲這名偷拍的男子被保全與型男教師連手抓住，事後坦承偷拍是為了自己欣賞用。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名30歲的型男教師在百貨公司上廁所竟然遭偷拍，而這名「攝狼」卻被警方發現手機內全都是偷拍的照片，型男教師看見「攝狼」赫然發現兩人還是同一個健身房的會員，頓時覺得遇到變態，「攝狼」也對警方坦承自己是名同性戀，也是愛滋帶原者，偷拍自視為了自己觀賞用。全案目前由新竹地檢署依妨害秘密提起公訴。

這名外型帥氣的型男教師，平時有在健身房健身的習慣，只是帥氣的外型卻為他帶來困擾，某日男老師在百貨公司的男廁蹲馬桶時，突然發現隔壁廁所處伸過來一隻手機，有下往上正準備偷拍，男老師嚇得大叫，因此吸引來保全，保全與男老師聯手將這名偷拍「攝狼」抓住，並通報駐區員警。

警方趕到後將一名28歲男「攝狼」逮捕，並在他的手機內發現大量男子上廁所的偷拍畫面，只是型男教師看著「攝狼」發現他是熟面孔，突然想起兩人竟是同家健身房的會員，型男教師覺得完全無法接受自己竟遇上如此變態的事，更懷疑「攝狼」是否已對他跟監掌握行蹤，對於型男教師的指控，「攝狼」表示否認。

「攝狼」向警方坦承自己是名同志，偷拍這些照片是個人欣賞用，並沒有對外流傳出去，且「攝狼」還加碼「爆料」自己是名愛滋帶原者。全案由新竹檢方依妨害秘密罪嫌提起公訴。

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