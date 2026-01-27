　
社會 社會焦點 保障人權

光復鄉大馬村「SOP自救」全村0傷亡　鄉公所撤離造假成重災區

林清水應訊後成為此案首位被強制羈押的公職人員，象徵究責正式進入司法階段。（鏡新聞提供）

圖文／鏡週刊

光復鄉災情慘重，但在災害發生前，僅有大馬村全部完成撤離，沒有出現任何居民傷亡，此對照無疑成為林清水怠忽職守的最佳鐵證。檢調訪查後發現，大馬村長王梓安早在洪災前2個月就曾預警性撤離，去年9月21日，他又再次接到中央電話要求撤村時，除了當晚撤離近百人，隔天一早，王梓安擔憂還有村民不走，再度巡視並撤離最後一批民眾，成功讓全村無人傷亡。

檢調發現，當鄉公所收到命令執行強制撤離時會先分組，並配合村長挨家挨戶執行命令，若要到避難中心就直接派車載送，若選擇依親，也會要求當面簽切結，遇到家裡沒人就在門首貼公告，每個保全戶撤離過程都會拍照，直接上傳到應變中心群組，確保落實撤離工作，不過，林清水未依程序進行撤離工作，花蓮縣政府也沒全場盯人。

因為本案遭收押的林清水，現年70歲，農會系統出身的他，曾是花蓮光豐地區農會七連霸的總幹事，任內以行銷箭筍出名，曾任國民黨花蓮縣黨部副主委、光復鄉黨部主委，偵訊時他把責任撇得一乾二淨，為了說服法官不要羈押他，還大打悲情牌，強調一輩子都在地方服務，不會罔顧鄉親安全及他們的身家財產。

空照圖可見馬太鞍溪上游堰塞湖與下游相對距離，溢堤潛勢區域的危機意識，成了這次災變釀成死傷慘重的關鍵。（翻攝國家災害防救科技中心災害情資網）

▲空照圖可見馬太鞍溪上游堰塞湖與下游相對距離，溢堤潛勢區域的危機意識，成了這次災變釀成死傷慘重的關鍵。（翻攝國家災害防救科技中心災害情資網）

林清水還強調，洪災來襲前曾親自到村里查看疏散狀況，派人在村裡廣播，還協調警方與消防隊在大街小巷開車宣導中央要求撤離的命令，有的老人家不方便行動或堅持不走，他也拜託就近垂直撤離到高樓層，因風雨太大才釀禍。說到激動處，林眼眶一度泛紅，聲稱發生溢流當天一早，鄉公所派出的廣播車巡街提醒撤離，他也通知村長聯絡鄰長逐戶通知，部分長者因不會使用手機或聽力衰退，沒能及時接收示警簡訊，才會錯失逃生機會，但法官顯然不信他的說法，才會同意檢方的羈押聲請。

馬太鞍溪堰塞湖江降挖成功終於見底。（翻攝林業保育署花蓮分署官網）

▲馬太鞍溪堰塞湖江降挖成功終於見底。（翻攝林業保育署花蓮分署官網）

林清水4年前曾公開力挺杜麗華再度出馬與徐榛蔚對戰，杜曾獲國民黨提名參選縣長挑戰傅崐萁，林的力挺形同公開跟傅崐萁做對，導致與他關係密切的農會有好幾年與縣府關係不合，影響經費補助，如今，傅的縣長老婆徐榛蔚也淪為被告遭查，檢調務必盡速查出真相，才能給無辜喪命的鄉民及社會大眾一個交代。


更多鏡週刊報導
馬太鞍洪災究責／8000人撤離淪紙上作業　光復鄉長遭押驚爆人禍釀災
馬太鞍洪災究責1／19死洪災真相翻盤　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚
馬太鞍洪災究責2／堰塞湖中央9度示警當耳邊風　4大缺失直指洪災全面人禍

光復鄉大馬村「SOP自救」全村0傷亡　鄉公所撤離造假成重災區

