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一瓶日本百年老舖醬油　看東森購物開拓產品差異化戰線

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東森購物首賣高田金萬醬鰹魚醬油（圖／業者提供）

▲來自日本道地的高田金萬醬鰹魚醬油，東森購物台47頻道將於今（2/21）晚間22:40首賣，讓台灣婆媽也能夠在餐桌上神複製日本料理的美味。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

日韓商品充滿魅力，深受台灣消費者喜愛，東森購物近年極力開拓產品差異化戰線，不只瞄準這一點引進日韓好物，更秉持嚴選精神挑商品，像是近期強打獨賣的「高田金萬醬鰹魚醬油」，來自於日本百年老舖，除了有品質保證，商品本身更極具特色，在同性質商品中做出市場區隔。

繼日本皇室御用的湯淺金萬醬油後，東森購物再度與百年醬油品牌合作，此次力推的「高田金萬醬鰹魚醬油」，來自於擁有123年歷史的高田品牌製作，其承襲百年打造的釀造麴室，延續傳統古法釀造工藝，必須經過10道程序、長達500天的精心製成，才能完成甘美鮮甜、獨特醬香的鰹魚醬油。

為了打造出完美醬油，原物料選用是一門學問，金萬醬鰹魚醬油的釀造除了選用九州大黃豆、北海道小麥，以及取用清澈甘甜的四萬十川水源，其中最重要的「鰹魚」，特別嚴選2～5月初鹿兒島枕崎野生鰹魚，傳承400年濟州熊野浦漁夫古傳烘乾法，在繁複費時的步驟下，把鰹魚製作「荒節」、「枯節」、本枯節」後，再以0.1公分薄片刀工刨出新鮮海味。

東森購物首賣高田金萬醬鰹魚醬油（圖／業者提供）

▲鰹魚以傳承400年濟州熊野浦漁夫古傳烘乾法後，最後再薄片刀工刨出新鮮海味。

▲▼高田醬油，日本，鰹魚，柴魚，東森購物。（圖／業者提供）

▲高田金萬醬鰹魚醬油遵循古法釀造，需經過長達500天才能製成，無法大量生產。（圖／業者提供，下同）

高田500天純釀造醬油，靠著這股別家複製不來的獨門醬香，不但榮獲「日本全國醬油品鑑會優秀大賞」，也是日本知名美食專題雜誌推薦品牌之一，而從釀造過程更能發現日本的職人態度，從頭到尾絕不馬虎，每一道步驟都是關鍵、都很講究，也唯有這樣的堅持才能守護百年老店的招牌。

▲▼高田醬油，日本，鰹魚，柴魚，東森購物。（圖／業者提供）

▲高田的職人精神守護百年老舖。

儘管現在待台灣也能買遍日本商品，但要買到百年老舖的商品仍沒那麼容易，此次東森購物特地引進獨賣，除了看中高田金萬醬鰹魚醬油的特色，讓台灣婆媽們也能夠在餐桌上神複製日本料理的美味，另一關鍵在於商品獨特性，除了品質好，還要夠特別，才能吸引消費者買單。

東森購物強調商品差異化，除了發展自營品牌商品，也拓展更多不同商品線，以嚴選精神持續引進各種日韓優質好物，類型包括家用廚具、生鮮食品等，例如曾引進韓國現代購物熱銷的韓國PN楓年鍋具組，半年賣出6萬3千組，後來特別推出台灣限定販售的第二代鍋具組，另一款韓國TWINGO保溫瓶也賣出近萬組；從日本岐阜縣產地直送來台的頂級A5飛驒和牛，一開賣立即被秒殺300組。而銷售背後代表的，不只是創造市場區隔，更重要是讓消費者不用飛出國掃貨或是辛苦找代購就能滿足需求。

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關鍵字：東森購物,高田金萬醬鰹魚醬油,日韓風,醬油,日本,高田,鰹魚

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