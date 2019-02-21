東森、蝦皮、奇摩開放登記預購Galaxy S10　回饋最高8888元

▲Samsung Galaxy S10系列將於3月8日在台上市。（圖／三星提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三星最新系列手機Galaxy S10系列旗艦機種預計於3月8日在台灣上市，並於全台各大通路販售，等不及的三星迷，東森購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物等3大電商今起已陸續推出登記預購活動專區，除了有加碼好禮、下單送點數，其中東森購物更強打送出回饋價值高達8,888元。

東森購物網於今（2/21）起開放登記預購Galaxy S10e、S10、S10+，除了可享3/8至4/30三星官網的登錄送Samsung Galaxy Buds價值約4,990元的藍芽耳機，站上再加碼祭出「買機皇不怕荷包失血」方案，活動於2/22起開跑，凡購買Samsung、HUAWEI、ASUS等3C指定旗艦商品就送1,500點Line points之外，訂單登錄可抽4,188東森幣、消費即贈實付金額2%東森幣，刷星展卡滿26,000元再回饋2,200東森提貨券，總回饋價值高達8,888元。

Yahoo奇摩購物中心則是於2/21 09:00～2/25 09:59止開放登記，2/25 12:00～3/4 23:59止開始預購，活動期間登記並購買Galaxy S10系列，鑑賞期內無取消或退貨，即可獲得1,500超贈點，每帳號可重複獲得，且有機會抽中Samsung無線充電盤或Samsung行動電源，共6位名額。

蝦皮購物將於2/25中午12:00起至3/4晚間11:59正式開放SAMSUNG Galaxy S10系列空機預購，凡於「SAMSUNG三星官方授權旗艦店」下單購買，即可獲得全站1,000元折扣券，使用玉山銀行、聯邦銀行信用卡最高可賺3,000元回饋，搭配舊機換新機更再有機會享高達2,500元額外補助，合計回饋最高6,500元；活動期間再限時加碼送「雙向閃電快充行動電源+無線閃充充電板」，官網登錄同時再贈「Galaxy buds」，登錄512GB機型還可獲3,000元郵政禮券。今（2/21）下午5:00則是搶先開放設置預購提醒，讓用戶掌握最新消息。