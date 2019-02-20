聽過「典當老婆都要吃的美味」嗎？　挑選日本醬油的2大關鍵曝光！

▲看似不起眼的鰹魚，內裡卻極富美味，據說曾讓江戶時期的男人，不惜一切代價都要吃到牠。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

吃膩了台式家常菜，想幫家人變出和風料理卻怎麼都做不到位？關鍵原因可能就出在醬油！不論是哪種風味的醬油，原料佔最大分量的「水」，對於釀造醬油來說就是品質好壞的關鍵。有「日本最後清流」之稱的四萬十川，水質清澈且帶有礦物質，以此水源釀造的醬油，就是觀光客必帶的伴手。而備受日本、台灣媽媽喜愛的風味醬油，一定還要有鰹魚來提味才可以。被譽為「大海給廚師的禮物」的鰹魚美味，據傳就讓江戶時代的男人特別迷戀，特別是口感清爽、肉質紮實的「初鰹」，讓江戶男子甚至不惜說出「典當老婆也要吃」！

走過百年歷史的日本「高田醬油」，堅持延續傳統古法釀造工藝，承襲獨門釀造麴室、耗費500天純釀造醬油，更明白優質水源、鮮美鰹魚之於鰹魚醬油的重要性。此次由東森購物限量引進的「高田金萬醬鰹魚醬油」，特別引入四萬十川的清冽水源，以得天獨厚的水源品質為醬油率先打下甘醇基礎。最重要的是，業者追溯鰹魚之鄉鹿兒島，嚴選在2～5月活動、數量較少但美味程度更高的「初鰹」野生鰹魚，以「優質水源」和「當季海味」這2大關鍵打造甘美鮮甜的鰹魚醬油，就是老饕鎖定的調味逸品！

和台灣傳統以黑豆或黃豆釀造醬油不同，日式醬油是由黃豆和小麥釀造，曾獲「日本全國醬油品鑑會優秀大賞」加持肯定的「高田醬油」，是選用九州大黃豆、北海道小麥發酵熟成，濃醇中透著自然豆香。原物料堅持樣樣真材實料，才能融合出互不搶味、富含甘甜層次的口感。

▲捕獲的野生初鰹還要再經過層層處理，做成硬如木柴的鰹節、刨出薄片，才能與高田醬油交織出絕美風味。

東森購物在2017年引進日本皇室御用的湯淺金萬醬油後，持續拜訪各地日本百年店舖，終於與擁有百年古法釀造工藝的「高田醬油」合力推出「高田金萬醬鰹魚醬油」，將日本人深深著迷的鰹魚滋味，原汁原味呈現在台灣消費者面前。「高田金萬醬鰹魚醬油」將由東森購物旗下電視購物與購物網限量引進，並在2/21（四）22：40～23：20於東森購物台第47頻道獨家首賣，這也將成為金萬醬系列第二支商品，為台灣消費者提供更多調味上的選擇！