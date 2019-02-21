不用跑日本了！平價賣場「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

▲日本廉價購物商場「驚安殿堂唐吉訶德」，傳出近期將於台灣開設分店。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

消費中心／綜合報導

哈日族注意！繼松本清之後，台灣人最愛的日本平價藥妝購物商場「驚安殿堂唐吉訶德」，傳出有意擴大海外展店計畫，除了泰國首家分店將正式開幕外，未來也計畫到台灣以及其他東南亞國家持續展店。目前唐吉訶德已於新加坡、夏威夷、洛杉磯等地開設海外分店。

據《日經新聞》報導指出，唐吉訶德有意擴大海外市場版圖，將海外分店數從現在的41家擴大到200家。母公司泛太平洋控股（Pan Pacific International Holdings, PPIH）社長大原孝志日前表示，有意願在台灣、香港、菲律賓及馬來西亞等地展店。

「唐吉訶德」（Donki）是日本本土的綜合商場，從藥妝、家電、成衣到零食日用品什麼都賣，主打「驚安」（讓人驚訝的便宜）價格，實體店全年無休營業到凌晨，光在日本國內就有超過160家分店，深受日本人和國外旅客喜愛，招牌「藍企鵝」是正字標記。

由於價格便宜，「唐吉訶德」是許多台灣旅客遊日掃貨必去的店家，目前也可在其海外國際網站購買，甚至於去年還曾在官網推出「限時免國際運費」，消息一出後引發台灣民眾瘋狂搶購。不過，許多消費者擔心若在海外展店是否價格會很貴。對此，大原說，會盡最大努力提供與日本同價商品。