　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

不用跑日本了！平價賣場「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼（圖／翻攝自臉書驚安殿堂・唐吉訶德）

▲日本廉價購物商場「驚安殿堂唐吉訶德」，傳出近期將於台灣開設分店。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

消費中心／綜合報導

哈日族注意！繼松本清之後，台灣人最愛的日本平價藥妝購物商場「驚安殿堂唐吉訶德」，傳出有意擴大海外展店計畫，除了泰國首家分店將正式開幕外，未來也計畫到台灣以及其他東南亞國家持續展店。目前唐吉訶德已於新加坡、夏威夷、洛杉磯等地開設海外分店。

據《日經新聞》報導指出，唐吉訶德有意擴大海外市場版圖，將海外分店數從現在的41家擴大到200家。母公司泛太平洋控股（Pan Pacific International Holdings, PPIH）社長大原孝志日前表示，有意願在台灣、香港、菲律賓及馬來西亞等地展店。

「唐吉訶德」（Donki）是日本本土的綜合商場，從藥妝、家電、成衣到零食日用品什麼都賣，主打「驚安」（讓人驚訝的便宜）價格，實體店全年無休營業到凌晨，光在日本國內就有超過160家分店，深受日本人和國外旅客喜愛，招牌「藍企鵝」是正字標記。

由於價格便宜，「唐吉訶德」是許多台灣旅客遊日掃貨必去的店家，目前也可在其海外國際網站購買，甚至於去年還曾在官網推出「限時免國際運費」，消息一出後引發台灣民眾瘋狂搶購。不過，許多消費者擔心若在海外展店是否價格會很貴。對此，大原說，會盡最大努力提供與日本同價商品。

驚安！日本平價商場「唐吉訶德」來了　免稅直送台灣滿5000折500（圖／翻攝唐吉訶德粉絲專頁）

ET快訊
主機灰塵10cm厚卡風扇口像「隔音棉」　網傻眼：電腦造型吸塵
屁孩驚擾136縣道山神！魔神仔「藤蔓後輪」當場肢解命喪赤崁頂
婦產科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

關鍵字：唐吉訶德,驚安殿堂,日本

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

外國觀光客最愛買這款！屈臣氏「面膜瘋買榜Top 3」出爐

「萬能超商」再度神展開！小7攜手達美樂要賣現烤披薩了

店員神解析！麥當勞優惠券使用全攻略　6大問題一次全解密

一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

東森、蝦皮、奇摩開放登記預購Galaxy S10　回饋最高8888元

不用跑日本了！平價賣場「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

一瓶日本百年老舖醬油　看東森購物開拓產品差異化戰線

吃到半夜還有人排隊！　網友最推美味連鎖火鍋排行榜

春風X黃阿瑪再進化！霸氣小披風萌到沒天理　朝聖貓奴全跪了

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

東森、蝦皮、奇摩開放登記預購Galaxy S10　回饋最高8888元

不用跑日本了！平價賣場「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

一瓶日本百年老舖醬油　看東森購物開拓產品差異化戰線

吃到半夜還有人排隊！　網友最推美味連鎖火鍋排行榜

春風X黃阿瑪再進化！霸氣小披風萌到沒天理　朝聖貓奴全跪了

限時3天！中杯冰淇淋「第二杯50元」　COLD STONE夢幻新品來了

聽過「典當老婆都要吃的美味」嗎？　挑選日本醬油的2大關鍵曝光！

百年純釀醬油太銷魂　日本媽媽靠這味串起家族記憶！

超市烘焙戰開打！美廉社20家門市開賣現烤麵包　全聯2020年全面導入

上千款商品最低折扣99元起！愛買首次推出暖冬服飾特賣

聽到孫盛希「找他合唱」　傻眼：路上帥哥很多！

浮編經費讓友人承包　前台東大武鄉長涉貪遭聲押

基俊偷牽慧娜早在1月被抓包！《天空之城》花絮拍下鐵證

殺了妳這乞丐！韓航董娘狂虐菲傭15分鐘「噴髒話+逼下跪」音檔曝光

迴轉壽司哥愛上15歲打工妹　停車場、倉庫、女廁激戰28回合

製造業產值連9季正成長　但受貿易戰影響今年Q1看衰

撞人行道逆向單車吃「不讓直行車」罰單　法官打臉：逆向沒路權

中和百坪小基地重建獲10％容獎　危老重建新北再添一樁

美中諒解備忘錄「6項議題」曝光　傳陸願大量購買美國貨

女排亞錦賽分組　中華派一隊出戰與泰國同組

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

網友最推　美味火鍋排行榜

逛燈節賺大獎「100萬東森幣」..

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

黃阿瑪小披風上身　萌到沒天理！

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

店員神解析！麥當勞優惠券全攻略

70歲以上免費剪髮！73家店都..

頂上問題非男性專利　美髮吃出來

超市烘焙戰！美廉社開賣現烤麵包

什麼美味讓日人典當老婆都要吃？

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

東森購物賣日本醬油　開拓產品差..

更多熱門

相關新聞

東森購物賣日本醬油　開拓產品差異化

日韓商品充滿魅力，深受台灣消費者喜愛，東森購物近年極力開拓產品差異化戰線，不只瞄準這一點引進日韓好物，更秉持嚴選精神挑商品，像是近期強打獨賣的「高田金萬醬鰹魚醬油」，來自於日本百年老舖，除了有品質保證，商品本身更極具特色，在同性質商品中做出市場區隔。

日本住宅區比台灣安靜！網揭2大關鍵

百年純釀醬油串起日本家族記憶！

喵小偷入侵帳篷　真相惹哭10萬網

浪貓見奴才跟蹤跳走　下秒超悲劇

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面