百年純釀醬油太銷魂　日本媽媽靠這味串起家族記憶！

▲遵循古法釀造工藝的醬油即使無法大量生產，卻仍情牽死忠顧客一家三代的味覺記憶。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

醬油是日本媽媽在廚房裡的秘密武器，媽媽們不只要懂得煮，更要懂得把不同種類的醬油與特定料理搭配，才能帶出獨特美味，例如帶有鰹魚濃厚鮮香的風味醬油，就是可調成沾醬或做為美味湯頭的要角，以甘美鮮甜的滋味緊緊串起日本三代餐桌記憶！東森購物在2017年引進日本皇室御用的湯淺金萬醬油後，再度與擁有百年古法釀造工藝的「高田醬油」合力推出「高田金萬醬鰹魚醬油」，為金萬醬系列再添料理生力軍，日本媽媽的料理秘密，現在也能在台灣餐桌上神複製。

在日本的飲食文化中，醬油有著不可取代的地位，各家店舖在釀造技術上，也以職人的態度打造獨門釀造室，而這就是做出有別於別家醬油風味的關鍵！成立至今已有123年歷史的高田醬油，堅持延續傳統古法釀造工藝，引進純淨水源、優質原料，在同樣承襲百年的釀造麴室，待原物料一一就定位後，穩定發酵熟成。獨一無二的醬香讓「高田醬油」一舉榮獲「日本全國醬油品鑑會優秀大賞」，也是日本知名美食專題雜誌推薦品牌之一。

▲ 傳承百年的高田醬油，陪伴無數日本媽媽端出一道道令人回味的美味料理。

為醬油打造完美的釀造環境不容易，原物料的選用也是一門學問！「高田金萬醬鰹魚醬油」在基本原物料上特別選用九州大黃豆、北海道小麥，更借地利之便引進清澈甘甜的四萬十川水源，以長達500天時間純釀造醬油。而最重要的風味靈魂「鰹魚」，則是選用春夏的鹿兒島枕崎野生鰹魚，利用四百年濟州熊野浦漁夫古傳烘乾法，製成夢幻逸品枕崎鰹節，再以薄片刀工刨出新鮮海味，為濃郁醬香注入一縷甘甜，這才完成這瓶鰹魚醬油，一點一滴都彌足珍貴。

一樣的食材搭配不同調味，最後成品的滋味可能就天差地遠，這也是為什麼婆婆媽媽有機會到日本，就要往超市搬調味品回來的原因。現在只要鎖定電視，不用到日本也能把日本正宗鰹魚醬油帶回家。

「高田金萬醬鰹魚醬油」將由東森購物旗下電視購物與購物網限量引進，於2/21（四）22：40～23：20於東森購物台第47頻道獨家首賣，重視食安與醬油品質的消費者都準備動起來，不想重蹈前年和金萬醬首支商品「湯淺金萬醬油」錯過的遺憾！